Læs også: Fædre tager kun den barsel, der er øremærket til dem

Men hvad skyldes det?

Ifølge forskernes analyser tyder det ikke på, at strukturelle årsager kan forklare forskellen på kvinders repræsentation i kommunalbestyrelserne. I stedet har partiernes valg af kandidater betydning: Norske partier er åbenbart mere optagede af kønsbalance end de danske.

»I forhold til at få valgt kommunalpolitikere ind fra forskellige egne af kommunen er nordmænd og danskere helt ens, men i forhold til at få valgt kommunalpolitikere ind med en ligelig kønsrepræsentation, så er det noget, nordmænd finder vigtigere end danskere,« siger Ulrik Kjær.

Det tyder altså på, at det er partiernes skyld, at der ikke er ligestilling i kommunalbestyrelserne. Det har nemlig noget at gøre med den måde, de udvælger kandidaterne på.

»Så når nu studiet viser, at forklaringen på de flere kvinder i Norge ikke ligger i valgsystemet, partisystemet, kommunestørrelsen eller lignende, så skal forklaringen på forskellen på de to lande nok ikke mindst findes i denne forskel i indstilling til, hvor vigtig kønsligestilling er. Ligestillingsambitionerne synes større i Norge end i Danmark,« siger Ulrik Kjær.

Læs også: Ligestillingsforsker: MeToo er det største siden kvindekampen i 1970’erne

Danmark og Norge plejede at være ens

Mens Danmark og Norge plejede at præstere ens med hensyn til kvinder i lokalvalgte embeder, begyndte de to lande at afvige for omkring tre årtier siden.

Siden Anden Verdenskrig og frem fulgte de to lande næsten samme tendens målt i procent af kvindelige byrådsmedlemmer, men i dag adskiller de sig.

Ifølge Eva Sørensen har vi i Danmark en idé om, at det ikke længere er relevant at tale om ligestilling, fordi vi allerede er nået langt.