Krigen i Ukraine truer unikt naturområde: »Utrolig deprimerende«

Parkens fremtid er stadig uvis, efter hvad Jeppe Kristensen har hørt. Han har været i kontakt med russiske Nikita Zimov, der driver parken, og som lige nu vurderer, at der vil være midler til at holde parken kørende et år.

Sibirien er et stort arkiv

Set med forskerbriller giver krigen i Ukraine anledning til bekymring for megen af den forskning, der foregår omkring den russiske del af Arktis og Sibirien, uddyber Jeppe Kristensen.

»Det er jo så enkelt, at vi nu har fået besked på, at vi ikke skal samarbejde med russiske universiteter mere, hvilket jeg naturligvis bakker op om. Derudover er det umuligt rent logistisk at få forskningsudstyr til Rusland efter invasionen. Så al den klimaforskning, jeg kender til, som ikke bedrives af russiske forskningsinstitutioner, er stoppet,« siger Jeppe Kristensen.

Et af de områder, som er særligt interessant og unikt, er området Beringia, der blandt andet dækker noget af det østlige Sibirien. Det er et enormt område, som ikke var isdækket under sidste istid, hvilket gør det helt unikt af flere årsager, fremhæver Jeppe Kristensen.

»Området er blandt andet særligt, fordi det består af flere hundrede tusinde år gamle lag, og på den måde kan man sige, at det er et kæmpe arkiv over, hvordan økosystemerne så ud i sidste istid og i særdeleshed længere tid tilbage.«

I Beringia kan man næsten ikke sparke sig frem for mammutskeletter, som Jeppe Kristensen formulerer det. Og når man forsker i store dyr og økosystemer, er netop dét område et af de mest unikke at studere, når det kommer til, hvordan klimaet og økosystemerne har forandret sig over tid.

Vi skal holde øje med permafrosten

En anden alvorlig sag er, at permafrosten i Sibirien, der er blevet beskrevet som en tikkende klimabombe, nu kan blive sværere at tilgå og forske i.