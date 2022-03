Krigen i Ukraine truer vigtig klimaforskning

Et internationalt forskningsprojekt med kortlægning af stabiliteten i Sibiriens tundra er i fare for at blive afbrudt som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Og det kan få skæbnesvangre følger for klimaet.

Permafrosten under 60 procent af det russiske landområde kan ifølge beregninger holde på dobbelt så meget klimagas som hele Jordens atmosfære. Stabiliteten i de frosne områder er derfor helt afgørende for at holde den globale opvarmning på højst 1,5 grader Celsius.