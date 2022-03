Fremmedkrigere: Hvorfor tager danskere til Ukraine for at kæmpe?

Ifølge Politiets Efterretningstjeneste rejste 159 personer fra 2012 og de efterfølgende år fra Danmark til Syrien og Irak, og allerede nu er over 100 danskere rejst til Ukraine for at kæmpe mod russerne, har Ukraines ambassadør i Danmark tidligere fortalt.

Det er altså gået stærkt med at mobilisere de danske fremmedkrigere til Ukraine. En af årsagerne skal findes i dækningen af krigen, fortæller Maja Touzari Greenwood:

»Fra dag et har fortællingen om krigen i Ukraine været skåret skarpt op. Vi har en klar skurk i Putin, der laver et overgreb på Ukraine. På den anden side har vi den gode og sympatiske præsident Zelenskij, der selv er på slagmarken og kæmper for ukrainerne,« fortæller hun.

»Dertil har retorikken været, at der har været tale om ”hele Europas krig”. Det har været fremsat som, at hvis Ukraine falder, så gælder det hele Europas fremtid. Det står altså meget klart, hvilken side vi er på, og det er en fortælling, der gør det nemt at se sig selv i,« siger Maja Touzari Greenwood.