Amazonas forvandles til savanne

Amazonas er verdens største og mest biologisk mangfoldige tropiske regnskov. Vi har længe kendt til skovrydningen og dens konsekvenser, men nu er tiden ved at rinde ud.

»Vi står over for et kollaps,« siger Luciana Gatti, seniorforsker ved INPE, Brasiliens nationale institut for rumforskning.

Hun har observeret Amazonas