Studie: Nordisk kost kan sænke kolesterol og blodsukker

Frugt, grøntsager, fisk, fuldkorn og rapsolie. Det er vejen til et sundere helbred. Det fortalte en rapport af Videnråd for Forebyggelse i 2021.

Nu viser et nyt skandinavisk studie, at overvægtige kan få positive effekter som lavere kolesteroltal og lavere blodsukker, selv hvis et skift til nordisk kost ikke medfører et vægttab.