Arkæolog på sporet af lange patter og trolde i folkesagn

Ved "Guldhullet" på Bornholm har arkæologer gjort mange mærkværdige fund de senere år:

Guldstykker, også kaldet guldgubber, fra 500-600 år efter vor tidsregning med motiver af nøgne kvinder med lange bryster samt små trolde, som har fået mast hovederne ned i maverne. Det skriver Videnskab.dk.

De to typer motiver er ikke fundet tilsvarende nogle andre steder i verden. Til gengæld er de fundet i hobetal lige netop her, i Guldhullet ved Vestermarie på Bornholm.

Og ved at dykke ned i gamle folkesagn har arkæolog Flemming Kaul fra Nationalmuseet nu fundet en mulig forklaring:

Måske er kvinderne og troldene på hver deres måde en gave til guderne Odin og Thor.

Thor jagter trolde på Jorden

I smålandske sagn var Thor i åbenlys strid med troldene, som han bekæmpede med lyn.

Historierne om Thors troldejagt kan faktisk spores hele vejen tilbage til de islandske sagaer:

Omkring 1220 skriver den islandske forfatter Snorre Sturlasson i de norrøne fortællinger, at Thor ikke er til stede ved gudernes rådslagning, fordi han jagter trolde på Jorden.

»Det kommer som en sidebemærkning, som om alle bare ved, at det var Thors arbejde her på Jorden,« siger Flemming Kaul.

De nøgne kvinder på guldgubberne fra Guldhullet har markante bryster. Men de står ikke alene – arkæologerne har nemlig også fundet en lille guldfigur med svaj i ryggen.

En af sagn-ellekvinderne hedder Slattenlangpat. Og hun har, ud over et fantastisk navn, ligesom troldene en eventyrlig kobling til gudernes verden i folkloren.

Slattenlangpat var Odins jagtbytte

Hver nat jagtes Slattenlangpat ifølge gamle folkesagn af Odin. Og hver nat lykkes det faktisk Odin at fange Slattenlangpat. Han skyder hende og drøner afsted med hende slænget over sadlen på sin hest – men ak og ve; hver morgen er hun genopstået, og så må han på den igen.

Hvorfor Odin jagter Slattenlangpat på en evig nattejagt, ved vi ikke. Men det er måske heller ikke helt så vigtigt.

»Det gør han bare, det er hans foretrukne bytte. Sådan er det med folketro, der kommer ikke rigtig nogen bundlinje eller forklaring, sådan er historien bare,« siger Flemming Kaul.

Trolde til Thor og patter til Odin

Med andre ord har Flemming Kaul ved at dykke ned i nogle af de ældste folkesagn identificeret ideer, som sandsynliggør, at motiverne på guldgubberne kan have været koblet til nordiske guder, nemlig Odin og Thor.

»Og hvis det er rigtigt, begynder vi at se en spændende struktur. Så kan vi forestille os, at guldgubberne er noget, som folk har erhvervet sig og derefter er taget ud for at ofre et helligt sted,« siger Flemming Kaul.

Arkæologerne regner med, at Guldhullet allerede i jernalderen var fyldt med vand. Måske har Guldhullet været en form for ønskebrønd.

»En troldegubbe har måske været en gave til Thor for at få god lykke. Han var jo på jagt efter trolde, og så gav man ham måske det, han ledte efter, så han ikke behøvede at slå lynet ned i ens hus for at finde dem,« siger Flemming Kaul.

»Gubberne med brysterne kan til gengæld være knyttet til Odin, for det er jo ham, der er på jagt efter Slattenlangpat. Odin var den gud, der først og fremmest afgjorde liv og død i krig, men han kunne i det hele taget virke som ondt-afværgende.«