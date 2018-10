Se stjerneskud fylde himlen i weekenden

Natten mellem søndag og mandag støder Jorden ind i en sværm af kosmiske støvpartikler. Det medfører regn af stjerneskud, fordi en meteorsværm brænder cirka 100 kilometer oppe i atmosfæren.



Man kommer til at kunne se de mange stjerneskud med det blotte øje, hvis ellers månelys og skyer ikke hæmmer udsynet vurderer professor i astronomi ved Aarhus Universitet, Jørgen Christensen-Dalsgaard.

»Først og fremmest skal man ud, hvor træer og byens lys ikke påvirker. Men selvom man skulle stå der, så er månen i det her tilfælde relativt tæt på at være fuld, og derfor er der meget månelys. Det kan gøre det svært at se stjerneskud,« siger professoren.

Så selvom kollisionen står på fra midnat den 21. oktober til daggry den 22. oktober, så er forholdene bedst efter klokken 03, når månen forsvinder bag horisonten og indtil klokken 06, hvor solen langsomt gør sin entré.

Regnen af stjerneskud skyldes, at Jordens bane krydser en gammel kometbane. En gammel kometbane er bælter af støv, som typisk stammer fra kometer, der er gået i opløsning. Det er støvpartiklerne i kometbanen, der skaber stjerneskuddene, forklarer Jørgen Christensen-Dalsgaard.

»De meget små støvpartikler og småsten fra kometbanen rammer jordens atmosfære med en enorm hastighed. Hastigheden får en gnidningsvarme til at opstå, der får partiklerne til at lyse op og fordampe. De fleste brænder simpelthen op i atmosfæren, og det er det, vi kan se som stjerneskud.«

Desværre, er det ikke helt ligegyldigt, hvor man befinder sig i landet. For ifølge Jesper Eriksen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), så er chancen for klart vejr størst i den østlige del af landet. Bornholm er altså det sted, man skal kigge op mod himlen, hvis man vil have størst chance for at se regnen af stjerneskud.

I den vestlige del af Jylland vil chancen være mindst, fordi et større skydække fra Nordsøen, langsomt breder sig i retning mod øst i løbet af natten.

Hvis skyerne er i vejen for stjerneskuddene, så kan man sagtens tage ud en almindelig, mørk aften og se stjerneskud. Der vil bare ikke være så mange.

»Der er jo stjerneskud hele tiden, hvis man går ud en mørk aften og kigger op i et stykke tid. Forskellen er, at der, i det her tilfælde, er flere. I en god stjerneskudssværm vil man se et stjerneskud cirka en gang hvert andet minut,« siger Jørgen Christensen-Dalsgaard.

På en almindelig aften er det ikke med samme interval, at stjerneskudene kommer. Ifølge Jørgen Christensen-Dalsgaard kan der nemt gå et kvarter inden man ser et stjerneskud.