Så lang tid tager det evolutionen at rydde op efter mennesker

Mennesket er en parentes i Jordens historie.

Fem gange før mennesket overhovedet eksisterede, har naturkatastrofer og meteornedslag forårsaget, at miljøet på Jorden har ændret sig så meget, at størstedelen af plante- og dyrearter er blevet udryddet. Det skriver Videnskab.dk.

Hver gang er arter af pattedyr forsvundet for evigt, men evolutionen har sørget for, at nye arter med tiden er opstået, så Jordens biologiske mangfoldighed er blevet genskabt.

I øjeblikket er Jorden for sjette gang på vej ind i en periode med masseuddøen.

Denne gang er det dog ikke naturkatastrofer, men menneskelige aktiviteter, der er skyld i, at arter forsvinder.

Læs også: Uddøde dyrearter kan bringes til live igen

I et nyt studie har forskere fra Aarhus Universitet regnet ud, hvor lang tid det vil tage for evolutionen at genoprettet det tab af biologisk mangfoldighed blandt pattedyr, som er sket, siden mennesket begyndte at sprede sig ud over planeten.

»Vi finder, at menneskelige aktiviteter gør så stor skade på andre pattedyr, at det vil påvirke Jorden i millioner af år,« siger Matt Davis til Videnskab.dk.

Han er postdoc på Aarhus Universitet, og en af forskerne bag det nye studie.

Evolutionen skal bruge syv millioner år

Matt Davis og kolleger har brugt avancerede computermodeller og stakkevis af data om, hvor mange arter der er uddøde, siden mennesket spredte sig over kloden.

De har også set på, hvor lang tid det tog for evolutionen at genoprette biodiversiteten efter tidligere perioder med masseuddøen. På den baggrund har de lavet computerbaserede simulationer af:

Hvor lang tid naturen skal bruge på at genskabe det tab af biologisk diversitet, som mennesket i øjeblikket forårsager.

Hvordan menneskelige aktiviteter i dag og fremover påvirker de øvrige pattedyr.

Læs også: Elefanter og næsehorn burde leve i Danmark

Beregningerne viser, at:

Det vil tage 5-7 millioner år, før evolutionen kan genskabe den biologiske mangfoldighed i pattedyrsarter, der var før mennesket spredte sig over kloden.

Hvis pattedyrsarter fortsætter med at uddø med samme hastighed som i dag, vil der over de næste 50 år uddø så mange arter, at det vil tage 3-5 millioner år, før naturen har genskabt den nuværende biologiske diversitet.

Worst case scanario: At mennesket fortsætter ufortrødent med at fælde skov, inddrage vilde pattedyrs arealer til at dyrke afgrøder, bygge megabyer og forurene på samme måde, som vi gør i dag. Så vil det tage endnu længere tid.

Store pattedyr er nærmest uerstattelige

Især store pattedyr, som eksempelvis dyr, der minder om elefanter og næsehorn, vil det tage lang tid for evolutionen at udvikle. Her følger forklaringen:

Forskere ved fra DNA-analyser af knogler fra forhistoriske dyrearter, at evolutionen med tiden sørger for, at der opstår nye arter, som overtager den funktion i økosystemet, uddøde arter har udført.

Læs også: Evolutionsbiolog: Intelligente rumvæsner må eksistere

Når store pattedyrsarter uddør, tager det mange millioner år, før nye arter på samme størrelse har udviklet sig, viser det nye studie.

»Hvis de tilbageværende arter af elefanter og næsehorn eller den røde panda uddør, vil det være et nærmest uopretteligt tab,« siger lederen af studiet, Jens-Christian Svenning, der er professor på Institut for Bioscience og Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE) ved Aarhus Universitet.

Grene af livets træ bliver kappet af

Naturen har svært ved at kompensere for tab af store pattedyrsarter som eksempelvis det sorte næsehorn eller den asiatiske elefant, fordi arterne er evolutionært distinkte.

Det vil sige, at der ikke er ret mange andre arter tilbage, som minder om dem genetisk.

Et eksempel er elefanten: Elefanten tilhørte i forhistorisk tid en stor gruppe (også kaldet en orden) af beslægtede arter, der blandt andet omfattede mammutter. I dag er de fleste arter fra gruppen uddøde. Kun tre arter er tilbage: Den asiatiske, den indiske og den afrikanske elefant.