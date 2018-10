Cirkulær økonomi kan være vejen til et bæredygtigt forbrug

Forestil dig en verden, hvor du kan storshoppe med ren samvittighed, fordi alt det materiale og emballage, du slæber med hjem og senere smider ud, bliver genanvendt.

En verden, hvor alt det, du i dag kyler i skralderen, ikke længere er affald, men materiale, der bliver brugt til at fremstille nye ting.

Danmark og mange andre lande tager faktisk hele tiden små skridt mod en mere cirkulær økonomi, som det kaldes, når affald ikke bliver brændt af, men i stedet bliver anvendt til at lave ny emballage eller nye produkter. Det skriver Videnskab.dk.

I Københavns Kommune bliver alle hustande for eksempel opfordret til at sortere plastemballage fra deres husholdningsaffald, så plasten kan genanvendes. Kommunen står endda i spidsen for et EU-projekt, der skal fremme cirkulær økonomi.

Senest er regeringen også kommet på banen med en national strategi på området.

Produkter skal holde længere

I dag bliver der solgt alt for mange varer, for eksempel elektronik og tøj, som går for hurtigt i stykker. Ofte er varerne så billige, at det ikke kan betale sig at reparere dem, siger Michael Søgaard Jørgensen, der forsker i cirkulær økonomi og bæredygtighed på Aalborg Universitet og fortsætter:

»En ambitiøs og proaktiv strategi for cirkulær økonomi bør have et stærkt fokus på at undgå at skabe affald ved at forlænge produkters levetid og øge udnyttelsen af produkter gennem forskellige former for deleøkonomi.«

Hvis du vil gøre dit forbrug mere miljøvenligt, bør du:

Nedsætte dit forbrug.

Kun købe produkter, der holder længe og er nemme at genanvende (et par huskeregler: Hård plast er mere genanvendeligt end blød plast. Når flere typer materiale er blandet sammen, som for eksempel en mælkekarton med plastiklåg, er det besværligt at genanvende).

Sortere dit affald så godt som muligt.

Blive aktivist og lægge pres på producenterne.

Produktionen skal omlægges

Med cirkulær økonomi kan vi fortsat have et højt forbrug uden at belaste miljøet, siger lektor Jesper Clement, der forsker i forbrugeradfærd på Copenhagen Business School (CBS), hvis:

Man bruger vedvarende energi i stedet for fossile brændstoffer til at generere den energi, der skal til for at sortere og omdanne gammelt materiale til nyt.

Designere og producenter bruger kvalitetsmateriale, der ikke bliver slidt op, og som er nemt at genanvende.

Borgerne er med på idéen om at sortere affald og købe materiale, der egner sig til at blive genanvendt.

»Hvis cirklen kører optimalt, består materialerne, og ingen molekyler forsvinder i processen. Så vil der være tæt på 100 procent genanvendelighed,« siger Jesper Clement.

Selv organisk materiale, for eksempel vores afføring, vil i en fuldbyrdet cirkulær økonomi gå tilbage i kredsløbet, siger han.

»Vores lort kan bruges som gødning på markerne. Hvis vi i alle sammenhænge kan sikre, at alle molekyler kommer tilbage til udgangspunktet, er der ingen spild.«

Du skal også sætte forbruget ned

Men klap lige hesten! Bæredygtige shoppeture og genanvendelig lort er ikke lige om hjørnet. Det er langt fra alle materialer, der kan genanvendes, mener flere forskere.

Du er nødt til at begrænse dit forbrug og dermed din affaldsmængde, hvis du vil have nogenlunde grøn samvittighed, siger en professor, der forsker i miljørigtig genanvendelse.

»Folk har ofte en meget idealiseret forestilling om cirkulær økonomi,« siger professoren Thomas Fruergaard Astrup fra Institut for Vand og Miljøteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Cirkulær økonomi kommer aldrig til at fungere som et lukket kredsløb, hvor alle materialer bliver brugt igen, og intet går tabt, vurderer han.

»Nogle har en forestilling om, at alle materialer kan blive ved med at cirkulere uden tab, men sådan er fysikken ikke indrettet. Hvis den var, ville vi have opfundet en evighedsmaskine,« siger Thomas Fruergaard Astrup.