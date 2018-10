Kostmyte aflivet: Her er den primære årsag til gigt

Et overforbrug af alkohol og rødt kød er ikke den sundeste næring. Men at give de to faktorer skylden for at være en væsentlig årsag til gigt er forkert, skriver forskere ved Otago University. Faktisk kan man kun tilskrive én procent af gigttilfældene den sygdomsramtes kost, konkluderer de lærde fra New Zealand.

16.760 voksne europæeres livsstil er blevet undersøgt, herunder deres forbrug af fødevarer. Emner som øl, alkohol, sodavand, kartofler og kød i flere varianter øger mængden af urinsyre. Modsat får bl.a. æg, peanuts, skummetmælk, ost og margarine urinsyreniveauet til at falde. Men uanset hvilken kost, de undersøgte foretrak, havde den kun én procents indflydelse på personernes urinsyreniveau.

Blog: Har du utæt tarm – uden at vide det?

Derimod viste undersøgelsen, at en persons genetiske sammensætning er ansvarlig for 23,9 procent af urinsyreniveauet.

»Vore data viser, for første gang, at den udbredte opfattelse af kosten som den store gigtsynder er forkert,« udtaler professor Tony Merriman.

Det siges, at den amerikanske politiker og videnskabsmand Benjamin Franklin (tv.) måtte melde afbud til mange møder om den amerikanske uafhængighedserklæring på grund af problemer med gigt. Illustration: AP

Forskere fra Keele University tilføjer, i en kommentar til den nye viden, at kun hver tredje gigtramte får den korrekte medicinering. Det skyldes den udbredte opfattelse, at sundhedsproblemet skyldes den enkeltes livsstil.

Millioner af mennesker verden over lider af gigt. Symptomer på sygdommen er smerter i leddene og hævelser i de ramte områder på kroppen på grund af ophobningen af urinsyrekrystaller. Uden behandling kan gigtangrebene forekomme hyppigere og ramme flere led.

Laura Buhl er kronisk syg: »Skolen har ikke vidst, hvordan de skulle tackle det« Kronisk syge børn får faglige huller og mangler tilbud om sygeundervisning, lyder det fra Danske Patienter.

Der findes mange forskellige typer af gigtmedicin til at behandle og lindre gigt. Den medicinske behandling afhænger af den konkrete gigtsygdom og dens sværhedsgrad, fremhæver Gigtforeningen.

Smerter i led, ryg og muskler er fælles for næsten alle gigtsygdomme. De mest udbredte er slidgigt, ryglidelser og leddegigt. Mange tror, at det kun er ældre mennesker, der får gigt. Men yngre mennesker og børn kan også få gigt.