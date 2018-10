Et hul på to millimeter var i sidste uge årsagen til en kamp mod tiden på rumstationen ISS. Ilten sivede ud af hullet i skroget, og astronauterne skulle lokalisere og reparere hullet, inden det var for sent.

Løsningen på den lille lækage blev en blanding mellem tape og fugemasse, og astronauterne kunne igen ånde lettet op. Nu er det årsagen til det mystiske hul i det tilkoblede fartøj Soyuz MS-09, der flittigt bliver diskuteret.

Der er nemlig stærke indicier, der peger mod, at hullet skulle være menneskeskabt indefra, mener det russiske rumagentur, Roskosmos, der har nedsat en kommission for at opklare mysteriet på rumstationen ISS. Også Nasa har sat en undersøgelse i gang, og det bliver her den danske astronaut Andreas Mogensen, der skal hjælpe med at finde årsagen til den usædvanlige episode.

»Som astronauternes repræsentant - for dem, der er deroppe nu - så indgår jeg ikke alene i planlægningskomiteen, men også i undersøgelseskomiteen, som er i gang med at kigge på, hvordan det er opstået,« siger Andreas Mogensen til DR Viden og forklarer, at det ligner et boret hul på indersiden af rumstationen.

Første melding efter uheldet fra de russiske myndigheder var, at det var en meteor, der havde været årsagen til hullet, men denne teori blev under en russisk pressekonference fredag forkastet af det russiske rumagentur, Roskosmos. Der blev her sået tvivl om, hvorvidt der virkelig var tale om et uheld på rumstationen.

»Der var flere forsøg på at bore huller. Hvad er dette? En defekt i rumstationen eller en overlagt handling?« lød spørgsmålet fra Roskosmos’ chef, Dmitrij Rogozin, som beskriver spor af boremærker på overfladen af hullet.

Også Nasa er på sagen om det omdiskuterede hul. Onsdag udsendte Nasa en pressemeddelelse, der peger på, at hullet ikke nødvendigvis blev lavet med vilje.

»Russiske medier har rapporteret, at Roskosmos’ chef, Dmitrij Rogozin, har sagt, at hullet ikke var en produktionsfejl. Denne konklusion betyder dog ikkke nødvendigvis, at der er tale om, at hullet er blevet til som følge af en bevidst eller ondsindet handling,« lød det fra Nasa.

Sabotage eller ej?: Stor mystik om lækage på Den Internationale Rumstation

Ifølge Andreas Mogensen er det dog muligt, at hullet blev skabt, da Soyuz MS-09 blev bygget.

»Jeg ved ikke, hvad der er mest sandsynligt. Det må undersøgelsen vise. Men det er selvfølgelig en mulighed, at det bare er en fejl som er blevet lappet på jorden, inden rumskibet blev sendt afsted. Det er først og fremmest et russisk fartøj, så det er russerne, der står for undersøgelsen, og de kigger selvfølgelig på hele deres produktionsproces, og hvor sådan et hul kunne være opstået henne,« siger Andreas Mogensen til DR.