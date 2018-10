Rapport: San Franciscos skyskrabere kan have revner efter jordskælv

Flere af San Franciscos skyskrabere bør undersøges for skjulte skader, de kan have fået under tidligere jordskælv. Skader, som kan betyde, at bygningen vil blive helt eller delvist ødelagt, hvis et andet stort skælv skulle ramme.

Det er konklusionen på en ny rapport, som bystyret har bestilt, skriver San Francisco Chronicle.

Eksperterne i rapporten anbefaler, at mellem 50 og 65 af San Franciscos skyskrabere bliver minutiøst gennemgået for hidtil uopdagede skader, de kan have pådraget sig i Loma Prieta-jordskælvet i 1994.

»Vi må handle hurtigt, før det næste jordskælv rammer for at sikre indbyggere, arbejdere og turister,« siger stadsdirektøren Naomi Kelly til nyhedsbureauet AP.

Frygt for det helt store jordskælv

Rapportens konklusioner kan betyde, at byen må ændre den måde, man bygger på for at jordskælvssikre bygningerne i højere grad, end det er tilfældet nu. Ifølge SF Chronicle bor flere og flere indbyggere i skyskrabere, hvilket øger risikoen for dræbte ved et eventuelt jordskælv.

Byen har tidligere overvejet at få lavet en sådan rapport, men planerne blev dengang droppet.

»Folk ville ikke kende svaret, fordi de var bange for, at det ville blive dyrt,« siger Aaron Peskin, supervisor i et distrikt med mange skyskrabere, til avisen.

Rapporten blev bestilt af byen, efter at det kom frem, at prestigebyggeriet Millenium Tower, der åbnede i 2009, er sunket ned i jorden og har sat sig skævt. Samtidig er det kommet frem, at der er strukturelle skader på det nyligt åbnede Salesforce Transit Center i det centrale San Francisco.

USA sprænger bomber i jordskælvstest

Området omkring San Francisco med dets omkring 4,7 mio. indbyggere er bygget oven på San Andreas-forkastningen, som skiller to tektoniske plader og dermed er i høj risiko for jordskælv.

I 1908 blev byen ramt af et kraftigt jordskælv på omkring 7,9. Jordskælvet lagde en stor del af San Francisco i ruiner, og hundredevis - hvis ikke tusindvis - af mennesker blev dræbt. I San Francisco ved man, at et nyt, kraftigt jordskælv formentlig er undervejs. USA's geologiske institut, USGS, har vurderet, at der er 72 pct. risiko for, at byen bliver ramt af et jordskælv på 6,7 eller kraftigere inden 2043.

56 pct. af alle skyskrabere i San Francisco er kontorbygninger, 20 pct. er lejligheder, og resten består af hoteller og forskellige erhvervslokaler.