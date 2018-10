Forsker efter studie: Brug glas og porcelæn i stedet for plastic

I dag kan du købe plastprodukter, der er frie for det hormonforstyrrende stof bisfenol A.

Men hvad har producenterne brugt som erstatning?

Et amerikansk studie pegede for nylig på, at blandt andre erstatningsstofferne bisfenol S og difenylsulfon også kan skade æg- og sædceller hos mus. Det skriver forskning.no, Videnskab.dk’s norske søstersite, i en artikel bragt på Videnskab.dk.

Bisfenol A er hormonforstyrrende, og forskellige studier har koblet BPA og lignende stoffer til kræft, fedme, diabetes og nedsat reproduktionsevne.

Andre undersøgelser har imidlertid ikke fundet en skadelig effekt for mennesker.

BPA-frie produkter vandt frem

Det er fortsat tilladt at fremstille produkter med BPA, men i 2011 blev det forbudt at bruge stoffet i sutteflasker.

Det skete, efter at amerikanske forskere fra Washington State University fandt påfaldende mange kromosomfejl i æggecellerne hos forsøgsmus, der udsat for BPA.

Og forbrugernes bekymringer betyder, at industrien har arbejdet hårdt på at fjerne BPA fra produkterne. Mange ting bliver i dag markedsført som 'BPA-frie'.

Det er imidlertid slet ikke sikkert, at vi er på den sikre side af den grund. Spørgsmålet er nemlig, hvad de muligvis sundhedsskadelige stoffer i produkterne bliver erstattet med.

BPA-erstatning gav samme problemer

For ikke så længe siden begyndte forskerne ved Washington State University igen at observere mærkværdige ting blandt deres forsøgsmus.

Endnu engang fandt forskerne anormale æg- og sædceller blandt visse grupper kontrolmus, og endnu engang begyndte de at lede efter årsagen.

Det viste sig, at skurken endnu engang var stoffer, som lækkede ud af de slidte bure.

Denne gang var der ikke tale om BPA, som ikke længere blev brugt i fremstillingen af burene, men derimod andre stoffer, som ofte bruges som erstatning for BPA i plastprodukter, såsom bisfenol S og difenylsulfon.

Forsker: Brug glas, porcelæn og metal

Når producenterne skal fjerne BPA fra produkter, leder de efter stoffer med tilsvarende genskaber, fortæller kemiker Martin Schlabach fra Norsk Institut for luftforskning.

Det er måske forståeligt nok, da eksempelvis produktionslinjerne er tilpasset stoffer med disse egenskaber.

»Men når man udskifter med stoffer med lignende kemiske egenskaber, er det nærliggende at forvente, at også den biologiske effekt er tilsvarende,« siger Martin Schlabach.

Han fortæller, at madbeholdere og støv i hjemmet er hovedkilderne til forbindelserne.

Martin Schlabach fortæller, at han selv undgår madbeholdere og flasker, som kan indeholde BPA eller andre bisfenoler; selv hvis de er mærkede som BPA-frie.

Han foreslår glas, porcelæn og metal som gode alternativer, der i større grad bør komme ind i køkkenvarmen igen.

»Plast har mange fordele fremfor glas og metal. Det er let, holdbart og ikke skrøbeligt. Men vi har måske skiftet for mange ting ud med plast uden at tænke over konsekvenserne.«