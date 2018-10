Forskere advarer mod brugen af udbredt smertestillende medicin

Flere smertestillende lægemidler af typen NSAID, der især bruges i behandlingen af gigt, ser ud til at øge risikoen for hjertekarsygdomme.

Et nyt, dansk studie konkluderer, at risikoen øges mest med piller, der indeholder det virksomme stof diclofenac. Det gælder blandt andet Voltaren-tabletter, skriver Videnskab.dk.

Derfor opfordrer de danske forskere nu til at reducere brugen af diclofenac.

I Norge har forskningsresultatet vakt opsigt, da diclofenac-piller kan fås i håndkøb på norske apoteker, ligesom de i mange andre lande i stor stil langes over disken uden recept.

I Danmark er tabletterne dog receptpligtige, så Voltaren kan kun fås i håndkøb som gel, og det har medvirket til at halvere det samlede forbrug af diclofenac i Danmark over det seneste årti. Den nye undersøgelse handler dog udelukkende om diclofenac på pilleform.

Forskerne dykkede ned i registre over danske patienters helbred og brug af medicin i perioden 1996 til 2016, hvor de sammenlignede helbredsudviklingen for patienter, der fik udskrevet en recept på NSAID-midlerne diclofenac, ibuprofen eller naproxen, samt lignende patienter, der fik paracetamol-lægemidler eller ikke fik smertestillende medicin.

Forskernes analyse af i alt 6,3 millioner patientforløb viser, at brugerne af diclofenac-præparater havde op mod 50 procent højere risiko for at blive ramt af hjertekarsygdomme i forhold til dem, der slet ikke tog et lægemiddel.

Sammenlignet med andre typer smertestillende medicin ser diclofenac ud til at øge risikoen for hjertekarsygdomme med 20-30 procent.

»Men det er vigtigt at understrege, at den absolutte risiko for den enkelte patient for eksempelvis en blodprop stadig er lav,« siger Morten Schmidt, der er læge og forsker ved Aarhus Universitetshospital samt Aarhus Universitet og leder af studiet, til Videnskab.dk.

Blandt 1.000 brugere af diclofenac vil der forekomme omkring 4 ekstra hjertetilfælde per år sammenlignet med 1.000 ikke-brugere.

»Resultaterne bekræfter noget, vi længe har vidst,« siger, Steinar Madsen, der er medicinsk fagdirektør ved Legemiddelverket til forskning.no, videnskab.dk’s norske søstersite. Han fortsætter:

»Vi anbefaler brugen af paracetamol-lægemidler fremfor NSAID-lægemidler, fordi vi ser det som et mere sikkert alternativ.«

Forskning.no kontaktede lægemiddelproducenten Novartis, som står bag Voltaren-tabletterne, for at få en kommentar på det nye danske studie.

»Diclofenac er blevet brugt i 40 år, og gennem årene er der foretaget mange studier, som støtter sikkerhedsprofilen ved korrekt behandling. Som ved de fleste lægemidler er der en vis risiko for bivirkninger, og som vi oplyser om i vores produktinformation, bør man bestræbe sig på den lavest mulige dosis og kortest mulige behandlingsperiode,« siger Nicklas Rosendal, kommunikationschef for Norden.