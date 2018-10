Sabotage eller ej?: Stor mystik om lækage på Den Internationale Rumstation

Hvad eller hvem skabte en lille lækage i Den Internationale Rumstation, ISS, som astronauterne måtte lappe sammen med tape?

Det er spørgsmålet, både Nasa og det russiske rumagentur Roskosmos forsøger at svare på. Hver har deres udlægning af sagen, og som tiden går, står det hverken mere eller mindre klart, hvordan hullet opstod.

Ifølge russerne kan man ikke udelukke, at hullet er lavet med vilje, og at der altså er tale om sabotage. Og onsdag udsendte Nasa så en pressemeddelelse, som ikke gjorde offentligheden meget klogere.

»Russiske medier har rapporteret, at Roskosmos' chef Dmitrij Rogozin har sagt, at hullet ikke var en produktionsfejl. Denne konklusion betyder dog ikke nødvendigvis, at der er tale om, at hullet er blevet til som følge af en bevidst eller onsindet handling,« lyder det bl.a. fra Nasa.

Astronauterne på ISS planlægger en rumvandring for at indsamle mere information.

Dmitrij Rogozin er tidligere blevet citeret af russiske medier for at sige, at hullet tilsyneladende er blevet boret af en usikker hånd. Noget, Nasa ikke har kommenteret.

Det var i det russiske fartøj Sojus, at man opdagede hullet. Hvis der skulle være tale om en "medfødt" fejl i fartøjet, ville det dermed være den russiske produktion af Sojus, som bærer skylden for hullet.

Sojus ankom til ISS i juni med tre astronauter om bord. Det er også Sojus-fartøjet, der skal bringe astronauterne hjem til december, ligesom rumskibet fungerer som en slags redningsfartøj i nødsituationer. I første omgang blev hullet tilskrevet et sammenstød med en mikrometeor.

Både USA og Rusland har indledt deres egne efterforskninger af, hvad der er skyld i lækagen. Ruslands undersøgelse ventes at blive offentliggjort til november.