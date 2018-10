Velkommen Goblin: Ny dværgplanet opdaget

En lille, frossen dværgplanet er blevet opdaget langt ude i rummet - i et område bag Pluto. Dværgplaneten blev opdaget i efteråret 2015, men opdagelsen er først blevet gjort officiel tirsdag. Det skriver AFP.

”Goblin”, som dværgplaneten er blevet kaldt, er cirka 300 kilometer bred og består af store dele af is.

”Goblin” ses som en lille dværgplanet, dens størrelse taget i betragtning, siger Scott S. Sheppard, der er ledende forsker fra Carnegie Institution of Science. Officielt går ”Goblin” under navnet TG387.

Findes den niende planet? Forskere finder nye beviser

Fundet af TG387 begejstrer forskerne hos Carnegie Institution of Science i Washington, der har fået fornyet tro på ideen om, at finde en niende planet i vores solsystem.

Ifølge The Washington Post er Scott S. Sheppard gået fra at være 60 procent sikker på at der eksisterer en niende planet, til at være 80 procent sikker.

NASA har støttet projektet og er også glade for opdagelsen:

»Wow. Se hvad forskere har fundet i den anden ende af vores solsystem. Støttet af NASA, har forskere fundet en dværgplanet, med kælenavnet ”the Goblin”, to og en halv gange længere væk fra Solen end Pluto«.

Der kan være tusinde af dværgplaneter ligesom ”Goblin”, fortæller Scott S. Sheppard til The New York Times.

De er dog svære at spotte i teleskoperne fra Jorden, og man var da også heldig at opdage ”Goblin”, mens den var nærmest Jorden i dens kredsløb.

Forskerne vurderer, at "Goblin" har et meget bredt kredsløb. (Kredit: Roberto Molar Candanosa and Scott Sheppard, Carnegie Institution for Science)

”Goblin” er 11.9 milliarder kilometer fra Solen, når den er tættest på, og 321 milliarder kilometer væk, når den er længst væk i kredsløbet.

