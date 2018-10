Farvet gadelys kan fortælle os, hvornår vores strøm er klimavenlig

Kunne du godt tænke dig at vide, hvornår den strøm du bruger, når du ser tv eller sætter opvaskemaskinen i gang, er grøn energi?

I bofællesskabet Svalin ved Trekroner, har forskere lavet et farverigt gadelys langs stierne imellem husene, der, ved at skifte farve, viser, om strømmen kommer fra fossil afbrænding eller grønne energikilder som sol eller vind. Det skriver Videnskab.dk.

»Vores gadelysprojekt giver et så konkret pejlemærke, at selv min 6-årige søn kan forstå det, når han ser lyset skifte farve,« siger Pierre-Elouan Réthoré, seniorforsker ved DTU Vindenergi til Videnskab.dk.

Han har været med til at udvikle gadelysprojektet og bor selv i bofællesskabet.

Gadelyset fungerer lidt ligesom et trafiklys:

Når det lyser grønt, kommer strømmen fra grøn energi, så beboerne kan bruge el uden at tænke på miljøpåvirkningen.

Gult lys betyder, at strømmen kommer fra både fossile og bæredygtige energikilder, og at beboerne bør vente på grønt, før de sætter en vask over.

Rødt lys viser, at der udledes meget CO2 i forbindelse med produktionen af strømmen, så beboerne bør stoppe deres elforbrug.

Samtlige huse i bofællesskabet Svalin er beklædt med solceller på taget, men det er ikke i sig selv nok til at gøre bofællesskabet selvforsynende i el på alle tidspunkter af døgnet. Det er her, gadelyset kommer ind i billedet.

Solcellerne producerer masser af strøm om dagen, når solen skinner, men om aftenen, når mørket falder på, og beboerne kommer hjem fra arbejde, falder elproduktionen.

Den faldende elproduktion om aftenen falder uheldigt sammen med, at det er lige det tidspunkt på dagen, hvor beboerne er mest tilbøjelige til at bruge strøm, fordi de skal lave mad på komfuret, se tv og tænde lys.

Men når lamperne udenfor lyser rødt, er Pierre-Elouan Réthoré og hans naboer mere opmærksomme på deres elforbrug, mener han:

»Det gør, at vi tænker os om en ekstra gang, før vi bruger strøm. For det kan jo være, at det er noget, der kan vente. Når jeg for eksempel kommer hjem fra arbejde og ser, at gadelyset er rødt, venter jeg med at lade min elbil op til senere på aftenen, hvor elnettet typisk får elektricitet fra grønne vandkraftværker i Norge.«

Gadelysprojektet er stadig i udviklingsfasen, så bofællesskabet kan endnu ikke dokumentere, hvor meget det farvede lys rent faktisk påvirker beboernes elforbrug.

Indtil videre har bofællesskabets beboere dog været begejstrede for projektet:

»Mange af mine naboer er kommet over til mig og sagt, at de er begyndt at tænke mere over, hvornår de for eksempel bruger deres opvaskemaskine,« fortæller Pierre-Elouan Réthoré.

Gadelysprojektet er en måde at påvirke folks opførsel, ved at give dem et lille puf i den ønskede retning igennem en lille ændring i deres miljø.

Den langsigtede plan med gadelysprojektet er at inspirere andre, såsom landets kommuner, til at sætte lignende initiativer med offentlige gadelygter i gang, fortæller Pierre-Elouan Réthoré.