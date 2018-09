Er din forkølelse værre end andres? Svaret sidder måske i din næse

Forkølelser handler bl.a. om næsen og hvor stoppet den er.

Men nu viser et studie foretaget af forskere på University of Virginia, at næsen - eller rettere "beboerne" i næsen - også kan være medskyldige i, hvor syg du bliver under en forkølelse, skriver Independent.

Studiet, der er offentliggjort i Scientific Reports, viser, at personer, der har en højere koncentration af stafylokokker i næsen, har større risiko for at løbe ind i en hård omgang forkølelse, end personer med færre stafylokokbakterier.

Forkølelsen er en virus, men bakterierne i næsen kan forværre symptomerne, da de har indflydelse på, hvor meget af virus, der kan være pustet ud af næsen.

Opskriften til at komme igennem en forkølelse

Doktor Ronald Turner, specialist i infektionssygdomme, og hans hold af forskere undersøgte 152 deltagere i forsøget, og testede mængden af bakterer i næsen før og efter forkølelsen. Og de fandt, at der var en sammenhæng mellem mængden af bakterier i næsen og hvor hård forkølelsen var.

»Der var en effekt på virusmængden og hvor meget du pustede ud gennem næsen. Så bakterieindholdet i din næse havde indflydelse på, hvordan du reagerede på virus og hvor syg du blev,« siger Ronald Turner.

Er du ramt af forkølelsen er der desværre ikke meget at gøre ved den. Der er ingen mirakler, der hjælper dig hurtigere ud på den anden side. Det har læge Jerk W. Langer og Jan Pravsgaard Christensen, der er professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, tidligere fortalt i Jyllands-Posten.

»Når først virus er i kroppen, så skal immunsystemet simpelthen have den tid, det tager, for at eliminere virus. Og det vil sige, at det bedste, man kan gøre i den sag, er at passe på sig selv,« sagde professor Jan Pravsgaard Christensen dengang.

Mytedræber: Her udgør du den største smittefare

Alle de forskellige celler i kroppen skal have en chance for at finde de virusinficerede celler og slå dem ud - og det kræver energi. Derfor skal man ikke presse sig selv under en forkølelse.

Et lille råd havde professoren dog. Tag en romroddy eller en kop te. Varmen er en hæmsko for virus og kan måske forkorte forkølelsen med nogle timer - flere dages hurtigere lindring skal man dog ikke regne med.

Og hvornår er man så rask igen? Huskereglen er ifølge professoren: Så længe næsen løber, er man syg. Snot er nemlig et tegn på, at der er sygdom, som immunsystemet forsøger at fjerne.