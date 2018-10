Unge sælger stoffer på Facebook: "Ved ikke, om det er ulovligt"

Salg af stoffer har for længst fundet vej til sociale medier som Facebook, Instagram og Snapchat.

Derfor kan flere unge blive fristede til at købe eller sælge stoffer. Samtidig ser det også ud til, at de unge ikke er opmærksomme på, hvor alvorlige de kriminelle handlinger er.

Det viser en ny undersøgelse ifølge Videnskab.dk.

»Det er tydeligt, at de ikke ser det som en lige så alvorlig forbrydelse, når de bruger sociale medier som Facebook, der i forvejen er en del af deres hverdag,« siger Jakob Demant, der er lektor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet.

Han står bag undersøgelsen, som bliver præsenteret i dag på konferencen Risky Digital Behavior Among Nordic Youth: The Case of Social Media Drug Dealing på Sociologisk Institut i København.

»Jeg ved ikke, om det er ulovligt«

Forskerne har undersøgt, hvordan salg og køb foregår på de sociale medier i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

I Danmark var Facebook et af de foretrukne medier, og ved at finde frem til hemmelige grupper har forskerne lavet 107 interviews med unge, der har solgt stoffer på nettet.

Mange af de interviews viser, at de unge ikke er helt bevidste om konsekvenserne af deres handlinger:

»At styre en gruppe, hvor en masse stoffer bliver solgt, stjålne cykler og al den slags… Jeg kan godt se, at det måske kunne være lidt kriminelt, men jeg ved det faktisk ikke.«

Sådan lyder et af svarene – og det står ikke alene, fortæller Jakob Demant:

»Nogle af dem er slet ikke bevidste om, at det er ulovligt. Andre er opmærksomme på, at det er ulovligt, men mener ikke det har samme grad af alvor på sociale medier,« siger han.

Flere prøver – men det er også nemmere at stoppe igen

At det er nemt at få fat i stoffer på sociale medier lyder selvfølgelig ikke så godt, men det betyder på den anden side også, at det kan være nemmere end tidligere for de unge at forlade miljøet, forklarer Jakob Demant.

»I traditionel handel med stoffer og i bander forpligter man sig langt mere hos et fællesskab, og det er ofte denne forpligtelse, som gør det svært at komme ud af en kriminel løbebane igen,« siger han.

Siden 90’erne er der sket et fald i ungdomskriminalitet indenfor de traditionelle genrer – tyveri, indbrud og hærværk. Men ifølge Jakob Demant er en del af kriminaliteten blot rykket over på de digitale platforme.

»Vi ved helt ærligt ikke, hvor mange stoffer der bliver handlet i Danmark. Men det er nok sandsynligt, at der er sket en stigning på de sociale medier, ligesom meget anden kommunikation er rykket derover,« siger han.

Dertil kommer, at har man først været nysgerrig på stoffer og søgt efter grupper, så sørger algoritmer på de sociale medier også for, at man flere gange vil blive foreslået grupper eller venner, der er relateret til handel med stoffer.

Det oplevede forskerne selv, da de søgte efter grupperne.