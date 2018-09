»Fuldstændig surrealistisk«: Mus begyndte at elske at være syge

Forestil dig, at du fik kvalme, stressede eller følte dig syg. Men på en eller anden måde var det ikke en negativ oplevelse. Faktisk kunne du nærmest godt lide fornemmelsen af at ’have det dårligt’.

Det lyder som et selvmodsigende tankeeksperiment, men det var tilsyneladende resultatet af et nyt studie på mus.

Det skriver en af forskerne bag studiet i en artikel bragt i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

»Jeg troede simpelthen ikke mine egne øjne, men heldigvis så mine kollegaer den samme adfærd,« skriver Anna Mathia Klawonn, der er førsteforfatter til det nye studie og forsker som postdoc ved Institut for Psykiatri og Adfærdsvidenskab ved Stanford University.

Hun har netop færdiggjort sin ph.d. ved Linköpings Universitet i Sverige, hvor hun gjorde den nye opdagelse sammen med sine forskerkolleger.

Musene foretrak kvalme og stress

Under forsøget slog forskerne en specifik receptor ud i musenes hjerner ved navn Melanocortin 4.

Læs også: Sådan afleder du hjernens opmærksomhed fra smerte

Receptorer er proteiner i kroppen, der kan modtage beskeder fra signalstoffer.

Og til deres store overraskelse opdagede forskerne, at musene herefter begyndte at foretrække et rum, hvor de tidligere havde lært, at de ville få influenzasymptomer. De foretrak også at få kvalme og stress.

»Det var fuldstændig surrealistisk at observere musenes adfærd. De blev ved med at opsøge rummet, hvor de havde været syge frem for det rum, hvor de havde været raske,« skriver Anna Mathia Klawonn på Videnskab.dk.

Musene havde mere dopamin

Melanocortin 4-receptoren findes i mange forskellige områder i hjernen, og mange steder er dens funktion ukendt.

Læs også: Hvad hjælper mod forkølelse?

Det gælder blandt andet dens rolle i belønningscenteret, striatum, der regulerer mængden af dopamin i hjernen.

Og musene uden en fungerende Melanocortin 4-receptor havde netop vendt op og ned på deres dopamin-niveau, viste efterfølgende undersøgelser.

Det betød, at hvor normale mus har mindsket dopamin, når de er syge og har det skidt, havde musene uden receptoren faktisk mere dopamin, når de havde det skidt.

Måske kan opdagelsen hjælpe mennesker

Resultatet kan måske afsløre en generel mekanisme i pattedyrs hjerner, hvor oplevelsen af, om noget er godt eller dårligt, bliver styret af en enkelt receptor.

Læs også: Virker lysterapi mod vinterdepression?

Og hvis det viser sig at stemme, ligger der måske store behandlingsmuligheder gemt i Melanocortin 4-receptoren.

Måske vil man kunne udvikle behandlinger mod negative symptomer, der er forbundet med en lang række sygdomme, hvor patienten oplever stort ubehag eller smerte.

Det kunne for eksempel være ved sygdomme som kræft eller gigt.

»Vi mangler dog stadig at se, om denne mekanisme eksisterer i mennesker på samme måde som i musene. Men det er ikke usandsynligt at det er tilfældet, da vores belønningssystem er utroligt lig musens,« skriver postdoc Anna Mathia Klawonn i artiklen på Videnskab.dk.