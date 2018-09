Ubemandet landing på asteroide er lykkedes

Folkene på den japanske rumfartsorganisation, JAXA, kunne næsten ikke få armene ned, da rumfartøjet Hayabusa-2 lykkedes med at landsætte to små selvtransporterende robotter på asteroiden Ryugu, skriver BBC.

Hayabusa var tre et halvt år om færden til asteroiden, og de to små robotter skal udforske Ryugu, der er omkring en kilometer i tværsnit. På grund af et lavt tyngdepunkt er det muligt for robotterne at komme omkring og måle temperaturer samt tage billeder af stenklumpen.

Asteroider er løsrevne stenfragmenter, der stammer fra solsystemets dannelse for 4,6 mia. år siden. Ryugu regnes for at være en simpel udgave af en asteroide, og undersøgelserne af den kan kaste nyt lys over vores egen planets oprindelse og udvikling.

Den diamantformede Ryugu har en mørk overflade, og den roterer om sin egen akse hver 7,5 timer.

Senere - i oktober - vil Hayabusa-2 selv lande på asteroiden og indsamle en prøve. Herefter er det planen at foretage en sprængning, der skal lave et krater i overfladen. Fra dette krater tages endnu en prøve, der ikke har været udsat for påvirkninger fra omgivelserne i mia. af år.

Hayabusa-2 skal returnere til Jorden i 2020 med asteroide-prøverne.

Det europæiske rumfartsagentur har tidligere foretaget en landing på en komet. Til forskel fra asteroider indeholder sidstnævnte typisk en stor mængde is på grund af forskellige omstændigheder under dannelsen.