Opsigtsvækkende forsøg i USA: Rygimplantat hjælper lam mand med at gå igen

Den 29-årige amerikaner Jered Chinnock blev i 2013 lam i kroppen efter en ulykke på en snescooter. Nu hjælper et forsøg ham med at gå igen, skriver Videnskab.dk på baggrund af et nyt studie i tidsskriftet Nature Science.

Neurologer på Mayo Clinic i Minnesota indopererede elektroder på Chinnocks rygrad i 2016, og de har siden da lavet forskellige forsøg for at hjælpe ham med at tage sine første skridt i fem år.

Det seneste forsøg gik over 43 uger, og endte med at Jered Chinnock med støtte af en rollator og hjælp fra en træner, kunne gå 110 meter, hvilket svarer til længden af en amerikansk fodboldbane.

Ved at indoperere elektroder på den 29-åriges rygrad, kan man hjælpe hjernen med at kommunikere bedre med resten kroppen, forklarer Mads Jochumsen, der er adjunkt ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet, til Videnskab.dk:

»Elektroderne stimulerer musklerne i benene. Normalt kommer stimulationen oppe fra hjernen og ned til musklerne, men da skaden har ødelagt denne forbindelse, bliver elektroderne sat ind under skaden og kan sende signal ned til benmusklerne,« siger Mads Jochumsen.

Jered Chinnock går på gangen i Mayo Clinic i Rochester, Minnesota, mens han støttes af sit hold af læger. Foto: Teresa Crawford/AP

Neuroner er kroppens nerveceller, og forsøget har hjulpet de amerikanske forskere til bedre at forstå nervecellernes adfærd:

»Vi lærer ved dette forsøg, at netværket af neuroner i rygraden stadig fungerer efter en paralysering,« siger Kendall Lee, der er neurolog på Mayo Clinic og en af hovedforfatterne bag artiklen i tidsskriftet, til AFP.

Selvom det er et mindre gennembrud i forskningen, maner forskerne bag det nye studie til ro og påpeger, at der er behov for mere forskning på området, da man kun har lykkedes med det ene forsøg indtil videre.