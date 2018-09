Mysteriet omkring palæontologiens "hellige gral" er opklaret

Den vandmandsliignende skabning, kaldet Dickinsonia, var ekstremt vanskelig at klassificere. Foto: Ilya Bobrovskiy/AP

I mere end 75 år har forskellige forskerhold været uenige om, hvilken gren af livet på Jorden en gruppe 558 mio. år gamle multicellede organismer hørte til. Gætterierne har gået på blandt andet lav, svampe, en slags mellemfase mellem dyr og planter og sågar en evolutionær blindgyde.

Takket være nye fund i det nordvestlige Rusland, der var så velbevarede, at de stadig indeholdt kolesterol-mokekyler, er det imidlertid lykkedes at fastslå, at de hørte til Ediacara-faunaen, skriver BBC. Det var organismer, der fandt fodfæste for omkring 600 mio. år siden og havde en stor variation af dyrerækker. Men de fleste forsvandt igen med fremkomsten af nye livsformer fra den den kambriske eksplosion. Derved kom de frem i fasen mellem bakteriernes herredømme på Jorden og den senere dominans af egentlige dyr.

Problemet med at fastslå Dickinsonia-fossilernes oprindelse var manglen på molekylære strukturer at undersøge. Tidligere fund i Australien var præget af at have været udsat for kraftig varme, tryk og årstidernes skiften i millioner af år. Men i de russiske fund er indholdet af kolesterol-molekyler helt op til 93 procent - og disse molekyler var artsspecifikke.

Unik eller ikkeeksisterende? Forskere er uenige om dinosaurens stamtræ Har vi helt misforstået, hvorfor dinosaurer regerede over kontinenterne i millioner af år – og endda hvilke skabninger, der overhovedet er berettiget til at kalde sig dinosaurer?

»De nye fund i Rusland viser, at rigtige dyr levede og endda levede i rigt mål for 558 mio. år siden. Det er millioner af år tidligere end hidtil antaget,« fortæller Jochen Brocks, associeret professor ved Australian National University (ANU) i Canberra.