300 kilometer over jorden har net samlet rumaffald op

Det flyder med affald i rummet. Løsrevne dele fra satellitter, gamle raketter og andet rumudstyr cirkulerer i kredsløb om Jorden og skaber en konstant risiko for kollisioner, som kan skade gps-systemer og kommunikationssatellitter, hvilket kan skabe forstyrrelser på Jorden.

Men nu har arbejdet med at mindske den samlede mængde på omkring 7500 tons rumaffald fået endnu en medspiller.

En britisk satellit ved navn RemoveDebris blev i juni sendt ud i rummet, og med sig havde satellitten et net, der er bygget til at fange og indsamle affald i rummet. Testen af nettet har nu vist sig at være en succes, skriver BBC.

Optagelsen viser, hvordan det lysende net med stor succes opfanger og indhylder et ”affalds-objekt” på størrelse med en skotøjsæske 300 kilometer over Jorden.

»Det fungerede, som vi havde håbet på, at det ville,« siger professor Guglielmo Aglietti, der er direktør for Surrey Space Centre, til BBC.

»Målet var at indfange et stykke affald, og som man kan se, så fanger nettet det. Vi er meget glade for, hvordan eksperimentet gik.«

Forskere har undersøgt Jupiters komplicerede magnetfelt

Testen er en del af en lang række af initiativer og forsøg med forskellige teknologier, som er fremstillet i håb om at fjerne de mange tons affald i rummet.