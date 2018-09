Kolibrier er superspecialister – og sårbare i fremtidens klima

I Norden er vi vant til, at det er insekterne, der sørger for at bestøve planterne.

Men hvis man tager til de tropiske dele af Amerika og til de Caribiske øer, er det ofte kolibrier, der flyver rundt og drikker af planternes nektar.

Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet har forsket i, hvorfor kolibrierne er afgørende for de tropiske økosystemer.

Studierne viser samtidig, hvorfor kolibrierne er særlig sårbare over for klimaforandringer, skriver forskerne i en artikel på Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

Kolibrierne lever i netværk med planterne

Der findes omtrent 350 arter af kolibrier, og de lever alle næsten udelukkende af nektar. Samspillet mellem kolibrier og deres foretrukne planter har udviklet sig over millioner af år.

Mange planter har udviklet ’kronrør’ – tragtformede kronblade, der sætter fysiske begrænsninger for, hvor let eller vanskeligt kolibrierne har ved at nå ind til nektaren.

Derfor mener forskere, at kolibrierne har specialiseret sig i finde føde på ’foretrukne’ blomster, som andre kolibrier har vanskeligere ved at få fat i.

Og kolibrierne er ikke kun i samspil med de plantearter, de oftest benytter sig af, for deres adfærd er også bestemt af tilstedeværelsen af de øvrige kolibrier.

I stedet for kun at kigge på, hvordan enkelte kolibrier interagerer med enkelte blomster, taler man derfor i stedet om netværk af, hvordan alle kolibrier i et område interagerer med blomsterne og hinanden.

Netværkene er interessante, fordi de i sidste ende er afgørende for, hvor stor biologisk mangfoldighed, der er på Jorden, fortæller forskerne.

Kolibrierne er specialiserede og sårbare

Under deres undersøgelser sammenlignede forskerne kolibrier i de områder, hvor arterne har meget forskellig næbform og størrelse med kolibrier i områder, hvor de er mere ensartede.

Det viste sig, at kolibrier med stor næbstørrelse også drikker fra blomster med meget nektar og store kronrør.

Omvendt drikker kolibrier med små næb oftere fra små blomster, der typisk har mindre nektar og er mindre tiltrækkende for større kolibrier.

Da kolibrierne på den måde har specialiseret i forskellige planter, konkurrerer de indbyrdes mindre om føden, og det er med til at stabilisere økosystemet.

Dermed underbygger forskningen teorien om, at fødevarespecialisering hjælper flere arter med at eksistere inden for samme økosystem.

Men forskningen udgør samtidig en advarsel. For da kolibrierne i de små, tropiske områder er ekstremt specialiserede, er de også meget sårbare, hvis deres foretrukne planter forsvinder, fortæller forskerne.

Og de fintfølende kolibrier kan dermed også bruges til at forstå og forudsige, hvor sårbare andre økosystemer og arter er over for ændringer i naturen som følge af blandt andet klimaforandringer.