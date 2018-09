Forskere: Dyrearter må tilpasse sig, flygte eller dø inden år 2100

Medierne bringer ofte historier om, hvordan vi mennesker kan tackle den globale opvarmning i fremtiden. Men har du nogensinde tænkt over, hvordan dyr håndterer Jordens klimaændringer?

Det prøver en international forskergruppe, ledet af en forsker fra Københavns Universitet, nu at afdække i et nyt studie. Det skriver Videnskab.dk.

»Studiet bekræfter, at klimaet er en motor, der kører dyr over, hvis de ikke når at tilpasse sig til temperaturændringer,« siger David Nogués-Bravo, som er lektor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Statens Naturhistoriske Museum.

Forskerne har gennemgået en masse tidligere studier om, hvordan dyr har reageret på klimaændringer op igennem Jordens historie. Ved at tage ved lære af fortiden diskuterer de blandt andet, om dyrearter kan nå at tilpasse sig fremtidens temperaturstigninger.

Hidtil usete klimaudfordringer

Forskerne bag det nye studie sætter spørgsmålstegn ved, om dyr kan blive ved med at tilpasse sig fremtidens klimaændringer, for de forventes at blive voldsomme.

»Vi kan se, at der har været hurtige klimaforandringer i fortiden, hvor det er blevet varmere eller koldere, men udsvingene er ikke i samme størrelsesorden, som dem vi ser i dag, og som fremtiden formentlig vil bringe,« siger David Nogués-Bravo.

Selv mindre klimaforandringer i fortiden har været nok til at udrydde adskillige dyrearter. Derfor er det tænkeligt, at vor tids stigende CO 2 -niveau, der menes at få den globale gennemsnitstemperatur til at stige med 2-5 grader inden år 2100, kan gøre et betydeligt indhug i Jordens arter i fremtiden, mener David Nogués-Bravo.

»Studier tyder på, at klimaændringer i den størrelsesorden, som vi kan risikere at få i løbet af de næste 50-100 år, er store nok til at overskride forskellige arters tolerancetærskel,« siger Jens-Christian Svenning, der er p.hd. ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Han har gennemlæst det nye studie, men er ikke involveret i den nye forskning.

Tre reaktioner på klimaforandringer

For dyr handler overlevelsesstrategierne i forhold til klimaet ikke om at skære ned på kød eller om at undgå at tage flyveren på ferie.

Ifølge David Nogués-Bravo kan der ske tre overordnede ting, når dyr står overfor klimaforandringer: Tilpasning, migration eller udryddelse.

Det sidste punkt, udryddelse af arten, kan være konsekvensen, hvis dyr ikke har mulighed for at tilpasse sig eller flytte sig fra klimaændringerne. Arter kan både blive udryddet lokalt og globalt.

Selvom nutidens klimaændringer er ildevarslende, er der dog stadig for mange blinde pletter til at kunne drage endegyldige konklusioner om, præcis hvad global opvarmning vil gøre ved enkelte dyrearter.

»Det, jeg er mest overrasket over ved vores studie, er, hvor mange huller der er i vores viden om, hvordan naturen reagerer på klimaforandringer,« siger førsteforfatteren bag studiet, David Nogués-Bravo.