Ny trend hitter i Sverige: Mikrochip under huden erstatter dankort og bilnøgler

Tusindvis af svenskere har fået skudt et chip-implantat ind under huden. Hvorfor? Jo, chippen kan erstatte kontaktløse betalingskort, bilnøgler og endda togkort.

Det skriver Moa Petersén, lektor i digital kultur på Lunds Universitet, i en artikel på Forskerzonen, som er en del af Videnskab.dk.

Når chip-implantatet først er på plads, behøver man dermed ikke længere bekymre sig om at forlægge nøgler og kort eller bære rundt på en tung pung.

I artiklen på Videnskab.dk dykker han ned i, hvorfor så mange svenskere vælger at blive chipmærket under huden i disse tider, hvor datasikkerhed og hacking ellers er et varmt emne verden over.

Ifølge Moa Petersén er svenskerne mere tilbøjelige end andre nationer til at dele personlige oplysninger som følge af den måde, det svenske socialsikringssystem er skruet sammen.

»Men myten om den ’naive svensker’, der blindt stoler på regeringen og landets nationale institutioner, er en overdrivelse,« skriver Moa Petersén i artiklen.

Forklaringen på svenskernes åbenhed over for mikrochip-implantater er ifølge ham snarere, at man i Sverige har stor tillid til alt digitalt, og at svenskerne har en dyb tiltro til teknologiens positive potentiale.

»I løbet af de seneste 20 år har den svenske regering investeret stort i den teknologiske infrastruktur – og det kan man godt mærke!« lyder det fra Moa Petersén.

Den svenske økonomi er eksempelvis i stor udstrækning baseret på digital eksport, digitale tjenesteydelser og digitale tech-innovationer.

Dermed er Sverige er blevet én af verdens mest succesrige skabere og eksportører af digitale produkter, og både Skype og Spotify blev grundlagt i Sverige, minder Moa Peterséns om.

Tiltroen til digital teknologi og tilliden til dens potentiale har derfor haft stor effekt på den svenske kultur, og mange svenskere er derfor blevet overbeviste om, at de bør prøve at forbedre og forstærke deres biologiske kroppe.

Så Moa Petersén opfordrer til, at mens verden går i selvsving over de chipmærkede svenskere, bør man hellere benytte lejligheden til at dykke dybere ned i Sveriges bemærkelsesværdige forhold til alt digitalt.

»Når alt kommer til alt, er dette seneste fænomen blot en manifestation af en underliggende tillid til teknologien, der gør Sverige helt unik,« skriver Moa Petersén i artiklen.

Hvis man kigger under overfladen, stikker Sveriges kærlighed til alt digitalt ifølge Moa Petersén meget dybere end disse mikrochips.