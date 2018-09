Forsker fandt enkel løsning: Sådan får mødre succes med at amme

Mange nybagte mødre bliver sendt hjem allerede samme dag, som de føder, og det kan gå ud over eksempelvis amningen. Samtidig kan det øge risikoen for, at mødrene senere hen bliver genindlagt med deres børn.

En dansk forsker har dog fundet en løsning, som ruster de nybagte mødre til den første tid sammen med deres barn. Det skriver Videnskab.dk.

»Vi havde engang en type vejledning i det at amme, som kvinderne modtog i de omkring fem første dage efter fødslen, mens de stadig var på sygehusene. Så meget tid har de dog ikke mere, så derfor blev vi også nødt til at finde på en anden måde at give dem den information omkring amning, som de skulle bruge, inden vi sendte dem hjem,« fortæller Ingrid Nilsson, der er ph.d. og chefkonsulent ved Komiteen for Sundhedsoplysning.

Hun har sammen med sine kolleger publiceret forskningen i det videnskabelige tidsskrift Maternal & Child Nutrition.

Mødre skal vide fire ting om amning

Ingrid Nilsson kom i sin forskning op med fire hovedbudskaber, som personalet på føde- og barselsafdelingerne kunne give videre til de nybagte mødre.

De fire hovedbudskaber er:

Hud mod hud-kontakt er vigtig – og gerne så meget som muligt i de første dage. Specielt i løbet af den allerførste kontakt, hvor barnet skal tage brystet, er hud mod hud-kontakten vigtig.



Husk hyppig amning. Barnet skal ammes minimum 8 gange i døgnet lige efter fødslen, men også gerne op til 10 gange.



Sid godt, når du ammer. Man skal sidde afslappet og i en position, som man kan sidde i længe uden at blive generet. Børnene skal også have godt fat om brystet.



Inddrag fædrene. Faderen skal på lige fod med moren støtte op omkring amningen. Det er ifølge Ingrid Nilsson afgørende for, om moren bliver ved.

»Det er de fire ting, hvor der er god evidens for, at det virker,« forklarer Ingrid Nilsson.

Færre børn blev genindlagt

Ingrid Nilsson har testet på 10 hospitaler, om de 4 hovedbudskaber virkede efter hensigten og forbedrede mødrenes muligheder for, at amningen blev velfungerende.

I alt deltog 3.541 mødre i undersøgelsen.

Resultatet af undersøgelsen viste, at interventionen virkede.

Efter 6 måneder ammede 36 procent flere kvinder udelukkende deres barn (uden at give anden kost) i den gruppe, der havde fået den nye vejledning.

Ifølge Ingrid Nilsson er det et godt tegn, fordi Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kvinder udelukkende ammer deres børn i seks måneder, da det er med til blandt andet at styrke barnet immunforsvar og sikre, at barnet får de fornødne næringsstoffer i kosten.

Undersøgelsen viste også, at 45 procent færre nyfødte blev genindlagt, hvis mødrene havde fået den nye vejledning frem for den eksisterende vejledning.

»Resultatet skabte meget stor opmærksomhed, fordi det netop var så signifikant,« fortæller Ingrid Nilsson.

Siden undersøgelsen blev foretaget og udgivet i 2016, har praktisk talt alle danske sygehuse taget de nye tiltag til sig.