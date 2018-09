Det klammeste sted i lufthavnen er ikke, hvor du tror

Man skulle tro, at toiletterne var det mest bakterierige område i en lufthavn, men en ny undersøgelse viser et anderledes overraskende svar.

Når man skal igennem sikkerhedstjekket, er det nemlig bakkerne, hvor man lægger sine personlige ejendele, der er den største bakteriesynder.

Det viser en ny undersøgelse ifølge CNN.

Studiet er et samarbejde mellem University of Nottingham i England og Det Nationale Institut for Sundhed og Velfærd i Finland, der for nylig blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift BMC Infectious Diseases.

Gennem vinteren i 2016 undersøgte et hold af forskere lufthavnen Vantaa i Helsinki i Finland, hvor de fandt samlinger af virus i 10 procent af bakkerne.

Andre bakteriefyldte områder, som forskerne opdagede, var paskontrollen, legeområder for børn, rulletrapper og betalingsterminaler i lufthavnsbutikkerne.

»Studiet støtter argumentet for, hvorfor man bør øge befolkningens opmærkshed for spredningen af virusinfektioner,« siger professor i Sygdomsforebyggelse på Medicinstudiet i University of Nottingham, Jonathan Van Tram.





Sammen med resten af forskerne råder Van Tram til, at man vasker hænderne så meget som muligt i lufthavnen. På denne måde formindsker man risikoen for at blive syg eller smitte andre. Et andet godt råd er at bruge hånddesinfektion.