Stort "spøgelsesskib" var forsvundet i ni år - nu er det dukket op

Myndighederne i Myanmar blev overraskede, da man i sidste uge opdagede et over 177 meter langt containerskib, som var stødt på grund ud for landets kyst.

Da politiet gik om bord på det store skib, Sam Ratulangi PB 1600, fandt man ud af, at der hverken var besætning eller varer om bord.

Skibet, som ifølge Marine Traffic blev bygget i 2001 og sejler under indonesisk flag, var ifølge BBC senest registreret ud for Taiwans kyst i sommeren 2009.

Siden er det drevet rundt som et spøgelsesskib.

Hvordan det store fartøj var endt ved Myanmar, var i første omgang et mysterium for politiet. Nu har man dog fundet ud af, at en slæbebåd var ved at slæbe skibet til Bangladesh for at blive hugget op, da det sejlede ind i en storm.

Slæbebådens mandskab måtte derfor opgive sit foretagende.

Slæbebådens mandskab har fortalt, at de har slæbt Sam Ratulangi siden den 13. august. Det vides ikke, hvor skibet har været, siden det forsvandt i 2009.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at det er første gang, at et "spøgelsesskib" er blevet registreret i Myanmars farvand.

Det er ikke unormalt, at man finder forladte skibe drive rundt i Asiens farvande med flere bekræftede episoder i de seneste år. Det er dog usædvanligt, at det forladte skib er så stort som Sam Ratulangi PB 1600.