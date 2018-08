Newzealandsk by vil gøre det af med katte som kæledyr: »De gør faktisk ret stor skade«

I New Zealand har man planer om at iværksætte et kontroversielt forbud.

I regionen Southland i New Zealand har et miljøbeskyttelsesråd i byen Omaui i en ny 10-års plan foreslået, at man stille og roligt udfaser tamkatte og gør det ulovligt at holde kat som kæledyr.

Flere regionale og internationale medier har i denne uge fortalt historien, som skal sættes for at dæmme op for kattenes drab på det øvrige dyreliv - ikke mindst de truede fuglearter i området.

»Kattene invaderer bushen, de spiser vores fugle, de tager insekter, de tager reptiler - alt muligt. De gør faktisk ret stor skade,« siger Ali Meade, som leder de lokale nationalparker, til Newshub New Zealand.

Australien vil fange og dræbe millioner: »Der er god grund til at gå ud og skyde kattene«

Miljørådet fastholder, at det ikke er deciderede »kattehadere«, og ingen katte vil blive aflivet, hvis forslaget træder i kraft. Til gengæld vil katteejere skulle neutralisere deres katte, og når ens nuværende kat dør, vil det ikke være lovligt at anskaffe sig en ny.

Det vurderes, at områdets biodiversitet vil forbedres markant, hvis man dæmmer op for antallet af katte. New Zealands dyreliv har udviklet sig i relativ isolation, og derfor er det sårbart over for gode rovdyr som katte.

En lokal katteejer siger til Newshub, at hun er chokeret over forslaget og føler sig »ført bag lyset«, fordi den triste nyhed er kommet så pludseligt. I New Zealand har 44 pct. af alle husstande en eller flere katte, og katte er med 1,1 mio. dyr over hele landet det mest populære kæledyr.

Arter som geder, pindsvin, lækatte og rotter vil lide samme skæbne som kattene, idet de også udgør en fare for dyrelivet i den newzealandske natur.

Også i Australien har man tiltag i gang for at minimere antallet af katte, som her har status som skadedyr. Vilde og tamme katte dræber i Australien tilsammen hvert år omkring 377 mio. fugle.

Afsløring: Flere mærkers "pelsfrie" tøj er lavet af katte og hunde

I Danmark findes der ifølge Danmarks Statistik 646.000 katte, der holdes som kæledyr. 16 pct. af alle danske familier har én eller flere katte i hjemmet. Alligevel skal man ikke frygte, at kattene herhjemme decimerer eller udrydder andre dyrearter.

»Jeg har aldrig hørt om noget, der peger på, at katte er et stort problem i den danske natur. Godt nok gør de indhug, men de danske arter har udviklet sig sammen med truslen fra den slags rovdyr, og derfor kan de bedre håndtere det,« siger professor og leder for Center for Biodiversity Dynamics Jens-Christian Svenning fra Aarhus Universitet til DR Nyheder.

De arter, som danske katte ynder at spise, er så almindelige, at bestanden godt kan klare truslen fra kattene.

Australien forsvarer plan om at dræbe vilde katte

Forslaget fra New Zealand blev offentliggjort i denne uge, og der er nu en periode på otte uger, hvor offentligheden kan komme med forslag til revidering. Planen skal sættes i værk fra midten af 2019.

Hele forslaget kan læses her.