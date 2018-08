Robotter bliver udstyret med kunstige dyrehjerner

Hunde bliver belønnet med godbidder, når de skal lære nye kunstner. Det skal også gælde robotter, når de skal lære og udvikle sig.

Robotforskere fra Syddansk Universitet arbejder på at udstyre robotter med en dyrehjerne. Med en kunstig hjerne skal robotterne ikke kun være styret af forudbestemte indstillinger, men de skal selv kunne lære nye kunster som at finde vej, klatre, planlægge og tage egne beslutninger.

Robotterne skal altså lære gennem belønninger ligesom dyr.

»Vi er inspireret af den måde, dyrene lærer på. For eksempel kan vi programmere robotten til at kunne lide lys. Ligesom en hund bliver belønnet med godbidder, kan vi belønne robotten med lys,« forklarer Poramate Manoonpong, lektor på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet med tilnytning til SDU Embodied Systems for Robotics and Learning, i en artikel fra Syddansk Universitet.

»Hvis robotten går den rigtige vej, bliver den belønnet ved, at det bliver lysere. Hvis den går forkert eller falder, vil lyset tages fra den,« uddyber han.

Den kunstige hjerne bliver udviklet ud fra biologiske undersøgelser for at give robotten evnen til være mere fleksibel, udføre mere komplekse opgaver og kunne gøre flere ting på en gang. Det skal bl.a. gøre robotten i stand til at tilpasse bevægelser til forskellige situationer og klare missioner med mindre energi.

Den såkaldte Gekko-robot er også udviklet af Poramate Manoonpong og vil kunne endnu mere med en kunstig hjerne. Robotten er inspireret af insekter og kan med sine seks ben klatre og bevæge sig op ad vægge og lofter. Den kunstige hjerne vil give mulighed for at bruge robotten til mere komplekse opgaver i eksempelvis rumfartøjer, hvor der er vægtløshed.