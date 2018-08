Den brune pose: Forskere er skeptiske over for viralt hvepse-trick

Hvis du har været på Facebook for nylig, har du måske stødt på et nyt trick til at holde hvepsene væk.

Facebook-brugeren Oluf Jørgensen har nemlig lagt et billede op af en brun papirspose, som ifølge ham selv skulle få hvepsene til at forsvinde.

Men danske forskere er skeptiske over for tricket, der er blevet delt intet mindre end 17.000 gange på Facebook. Det skriver Videnskab.dk.

Logikken virker ellers tiltalende: Posen, der kan minde om et hvepsebo, får angiveligt hvepsene til at tro, at der allerede bor andre hvepse, hvilket får dem til at flyve videre, skriver Ekstra Bladet.

Forskere: Usandsynligt, men ikke umuligt

Ingen af forskerne, Videnskab.dk har talt med, er overbeviste om, at pose-tricket virker, men de tør heller ikke afvise det blankt.

»Jeg tror ikke rigtig på det, men at sige absolut nej er den hurtigste måde at blive til grin på,« er den umiddelbare reaktion fra Axel Michelsen, der er professor emeritus i biologi og blandt andet har forsket i honningbier og andre insekters sanser ved Syddansk Universitet.

En anden forsker er også skeptisk, men har givet efter for nysgerrigheden.

»Jeg har faktisk prøvet at hænge en pose op, efter du skrev til mig. Jeg skal ikke kunne sige, om der kom færre hvepse, men der kom hvepse. Det var måske fordi posen ikke var brun, men var fra LIDL,« griner Mogens Gissel Nielsen, der er insektforsker og lektor emeritus ved Institut for Bioscience - Zoofysiologi på Aarhus Universitet.

»Jeg har dog svært ved at se, det skulle virke, for hvepse er mest bange for bevægelser« tilføjer han.

Posen mangler duften af hveps

Hvepsens øjne er faktisk gode nok til, at den sagtens kan se posen.

Men selv hvis posen ligner et hvepsebo, er det højst sandsynligt ikke nok til at narre hvepsen, fortæller forskerne. Hvepse navigerer nemlig også efter dufte.

»Posen mangler duftstofferne,« påpeger Jes Aagard, der er naturvejleder og biolog ved Naturstyrelsen.

»Jeg er meget i tvivl om, at den vil blive taget for gode varer uden dufte, men det er ren lommeteori.«

Han bakkes op af hvepseforskeren, Axel Michelsen.

»Normalt går de efter duften. Hvis de mente, at det var et hvepsebo fra egen art, så ville de i første omgang holde sig respektfuldt på afstand. Både bier og hvepse har vagter ved indgangen, og hvis nogen vover sig inden for og ikke dufter rigtigt, så bliver de angrebet.« siger Axel Michelsen.

Ifølge insekforsker Mogens Gissel Nielsen kan hvepse dog godt finde på at finde mad i nærheden af et andet hvepsebo.

»De har ikke en ligeså god lugtesans som myren, der har en eminent lugtesans, men de kan godt dufte ting på flere meters afstand. Men hvis ikke hvepsene i det andet bo er sure, så kan de altså godt finde på at samle mad i nærheden alligevel,« siger han.

