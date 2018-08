Ny forskning: Unge tror, andre unge drikker mere end dem selv

Hver anden teenager i 8. og 9. klasse overvurderer, hvor meget deres jævnaldrende drikker. Det øger risikoen for, at de selv drikker mere.

Det viser en ny ph.d.-afhandling fra Syddansk Universitet, som Lotte Vallentin-Holbech har lavet.

»I den alder spejler de unge sig ofte i jævnaldrende venner, som de ser op til. Og hvis de skal til en fest og har en forestilling om, at de andre har et bestemt antal øl eller shots med, tager de selv et tilsvarende antal med. Og det er jo ærgerligt, når det tal bygger på misforståede forestillinger,« siger hun i en udtalelse fra universitetet.

Hun fremhæver, at man bør sætte ind anderledes i skolen. For eksempel mener hun, at man »bør overveje« at flytte undervisningen om alkohol og rusmidler i skolen til 8. klasse i stedet for 6. eller 7. klasse.

»De unges debut med alkohol har flyttet sig. Tidligere var de typisk 13 år, men nu er debutalderen nærmere 15 år. Den ændring skal vi tage højde for, når vi fortæller de unge om alkohol, for det gælder om at ramme, når emnet optager dem,« siger hun.

Da hun fortalte de unge, der deltog i undersøgelsen, at de overvurderede, hvor meget deres kammerater drak, blev de overraskede, fortæller hun.

»Men de fleste tog det faktisk meget positivt, og det betød jo også, at nogle af dem, der drak mest, pludseligt opdagede, at de var i klart mindretal. Så vi skal huske at tage den åbne debat,« siger hun.

Danske unge er stadig den gruppe, der drikker mest i Europa. De drikker ca. ni centiliter alkohol til en fest, mens gennemsnittet for de øvrige landes unge er ca. det halve - fem centiliter.

Man bør tilstræbe at nedbringe det tal, lyder det fra Lotte Vallentin-Holbech.

Statistikkerne viser bl.a. at berusede teenagere er i højere risiko for at blive involveret i trafikulykker, i slagsmål, have ubeskyttet samleje og blive alkoholforgiftede.