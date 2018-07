Tarmskylning og juicekur: Der er ingen beviser for, at detox-kure virker

Lad os bare være ærlige: Det skorter ikke på mirakelkure, som på den ene eller anden måde har fået sneget ordet "detox" ind et eller andet sted.

Det kan dreje sig om, at man kun må drikke juicer morgen, middag og aften, kun må spise bestemte økologiske grøntsager, skal drikke helt usædvanligt store mængder vand og måske kombinere det hele med en detox-tarmskylning med mælketidsel og urteekstrakter for at få tømt helt ud i kroppens ophobede mængde af giftstoffer.

Men hvad er egentlig op og ned i detox-trenden, og hvad virker, og hvad virker ikke? Det svarer Videnskab.dk på i en artikel om tendensen.

Starter vi med at kigge på princippet i detox-kurene, er ideen, at kroppen ophober giftstoffer, og at man så kan udrense de giftstoffer på forskellige måder:

Vandfortynding. Ideen er, at man undlader at spise fast føde og samtidig drikker en masse vand og juicer, så affaldsstofferne både bliver fortyndede i kroppen og tisset ud.

Detox-diæter, hvor man skal undlade at spise praktisk talt alt andet end nogle udvalgte frugter og grøntsager, som selvfølgelig skal være økologiske.

Tarmskylninger, hvor affaldsstofferne decideret spules ud af endetarmen.

Detox-te eller detox-juicer. Nogle teer og juicer har efter sigende udrensende virkninger.

De mest populære blandt folk, som sværger til en gang imellem at blive udrenset, er vandfortyndingskure.

Kurene består typisk af vand, juice og te og så lidt mere vand, juice og te i en uge eller mere. Nogle kure anbefaler et minimum af 10 dage på vand, juice og te.

Tanken lyder ifølge Jens Rikardt Andersen, der er lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, besnærende, men han ser alligevel nogle problemer i at kaste sig ud i sådan en kur.

Han påpeger, at kroppen ikke er selektiv, når det kommer til at fortynde giftstoffer. Så hvis det lykkedes en at fortynde mængden af giftstoffer i kroppen, lykkedes det formentlig også at fortynde mængden af en helt masse andre stoffer, som er gavnlige for os.

»Det er min fornemmelse, at mange af de her detox-kure omhandler en fortynding af mængden af giftstoffer i kroppen, men selvom det måske lyder besnærende, skal man huske på, at man så samtidig fortynder mængden af vitaminer og mineraler, og det er ikke så godt, fordi dem har vi brug for,« siger Jens Rikardt Andersen.

Specielt er han bekymret for, at mennesker med lave depoter af mineraler og vitaminer kaster sig ud i detox-kure. Det gælder eksempelvis syge, ældre og gravide.

Det samme gælder børn og unge, der vokser og derfor skal bruge en masse mineraler og vitaminer.

Han har ikke kendskab til nogen videnskabelige studier, der viser, at den type kure virker, men at han omvendt heller ikke har set studier, som viser, at de ikke virker.