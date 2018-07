Gennembrud: Fysikere fanger neutrino fra fjern galakse

Godt begravet i isen på Sydpolen findes en stor detektor, som er eminent til at fange spor efter energirige neutrinoer – ganske små og lette elementarpartikler, som ellers er uhyre svære at detektere.

Neutrino-observatoriet IceCube har nu haft besøg af en neutrino, der kom langvejs fra. Meget tyder nemlig på, at den blev udsendt fra et himmellegeme ved navn TXS 0506+056, fire milliarder lysår herfra. Det skriver Videnskab.dk.

Det er et gennembrud inden for astronomien, for det viser, at neutrinoer kan bruges som astronomiske budbringere og gøre os klogere på universet.

Det er ikke blot lys og andre former for stråling, der kan tilbagelægge de ekstremt lange afstande fra fjerne galakser, men også de uanseelige neutrinoer.

Fuld fart på

Neutrinoen blev målt til at have en energi på 290 TeV (teraelektronvolt). Det er langt mere energi, end en partikel kan få her på Jorden, selv i de største partikelacceleratorer.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Vi finder intelligent liv i rummet inden for 20 år

Astrofysikerne vil selvfølgelig gerne vide, hvilke fænomener i naturen der kan frembringe så høje energier – hvordan partikler kan få så ekstremt meget fart på.

Neutrinoer farer altid af sted med hastigheder uhyre tæt på lysets hastighed, men denne gang var der ekstra skub på.

»Vi har haft ideer til, hvor energirige neutrinoer kunne komme fra, men vi har manglet beviset. Vi har ledt, men ikke fundet kilden til dem. Men nu ved vi, at denne neutrino kom fra en aktiv galaksekerne,« siger Subir Sarkar, der er Niels Bohr professor på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet og en del af IceCube-gruppen samme sted, til Videnskab.dk.

Fysikkens love kan afprøves

Udover astronomi kan neutrinoerne også hjælpe forskerne med mere fundamental fysik.

Neutrinoer adskiller sig fra andre elementarpartikler ved, at de kan forvandle sig i farten – de er naturens egne forvandlingskugler. En neutrino kan blive en anden slags neutrino.

Læs mere på Videnskab.dk: Neutrinoer forvandler sig på rejse gennem Jorden

Fysikerne håber på, at målinger af neutrinoernes forvandlingsnummer over lange afstande kan fortælle dem noget om selve rumtidens struktur – hvordan kvantemekanikkens love påvirker rummet og tiden på de mindste afstande.

Det kræver flere og mere præcise målinger med større detektorer, og IceCube-fysikerne har da også planer om at udvide detektoren på Antarktis. Desuden er endnu en stor neutrinodetektor kaldet KM3NeT under opbygning i Middelhavet.

Med disse detektorer, der er klar om nogle få år, vil fysikerne fange mange flere neutrinoer og finde flere astronomiske kilder til dem.

»Nu fanger vi 15-20 højenergi-neutrinoer om året, men med de nye detektorer bliver dette tal mangedoblet,« fortæller Subir Sarkar.

