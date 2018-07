Forskere har kortlagt ismanden Ötzis sidste måltid - og det smagte næppe særlig godt

Ismanden Ötzi formår over 5.000 år efter sin død stadig at skabe overskrifter.

Forskere har igen set nærmere på de mumificerede rester af manden, der for 27 år siden blev fundet i 3.210 meters højde i Ötzal-alperne i Østrig af et midaldrende ægtepar.

Denne gang har formålet været at kortlægge mandens diæt, og det er sket med den første dybdegående analyse af jagerens maveindhold. Den giver et temmelig unikt indblik i kobberalderens kost og afslører, at at Ötzi fyldte sin mave med fedt, før han begav sig ud på den jagttur, der blev hans endeligt for ca. 5.300 år siden.

Ismandens sidste måltid bestod af animalsk fedt – formentligt fra den vildtlevende gedeart alpestenbuk – samt kød fra råvildt og hvedearternes forfader, enkorn. Man har også fundet spor efter giftig bregne, som, han muligvis har spist for at skille sig af med parasitter. Man har nemlig tidligere påvist, at Ötzi var plaget af piskeorm.

Forsker Frank Maixner fra Institute for Mummies and the Iceman i Bolzano, Italien, er overrasket over det høje fedtindhold og mener, at ismanden må have været bevidst om, at det var nødvendigt for at få energi til en flere dage lang jagttur.

Men det har næppe været nogen gourmetmiddag, konstaterer Maixner, der selv har smagt alpestensbuk, ifølge The Guardian.

Mens kødet smager fint, har forskeren svært ved at sætte ord på oplevelsen af at spise fedtet.

»Smagen er virkelig, nuvel, den er forfærdelig«. Og de havde ikke salt dengang,« siger forskeren.

Ismandens kost er blevet analyseret før, men aldrig så detaljeret. De seneste studier, som er publiceret i Current Biology er baseret på hans maveindhold, for det er overraskende nok et organ, man først har været i stand til at finde for nylig.

På grund af den måde hvorpå kroppen er blevet mumificeret, indfandt maven sig ikke på sin rigtige plads, men ved hjælp af nye CT-scanninger opdagede man den bag ribbenene under Ötzis sammensunkne lunger.

Det var i øvrigt næppe den giftige bregne, der tog livet af manden. I 2001 konstaterede man, at han var blevet ramt i skulderbladet af en pilespids, hvilket indikerer, at han er død i kamp og udblødt i gletsjeren.