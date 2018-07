Forskere: Stopprøver i 0. klasse kan hæmme børns sprogudvikling

På skoler i udsatte boligområder skal tosprogede børn i 0.klasse fremover bestå en dansk sprogprøve for at rykke op i første klasse, besluttede et flertal i Folketinget for nyligt. Det skriver Videnskab.dk.

I løbet af deres allerførste skoleår skal børnene tage i alt 4 sprogtest. Hvis de dumper en af de tre første, skal de have ekstra sprogundervisning. Hvis de dumper den sidste, skal det overvejes, om de skal gå om.

Formålet er, at børn, der taler et andet sprog derhjemme, lærer dansk, før de starter i skole.

Men sprogtest i 0. klasse kan få den stik modsatte virkning, siger Helle Pia Laursen, der gennem mange år har forsket i, hvordan børn med et andet førstesprog end dansk tilegner sig det danske sprog.

»Jeg er overbevist om at det vil være kontraproduktivt at indføre stopprøver i 0. klasse. Børnene risikerer at udvikle sprogskam, fordi de bliver bange for at sige noget forkert,« siger Helle Pia Laursen, der er lektor på Danmarks Pædagogisk Universitet, Didaktikuddannelserne, til Videnskab.dk.

Børnene kan udvikle sprogskam

Hvis man indfører stopprøver, bliver dansk noget, børnene kan fejle på. Derfor risikerer de at miste deres sproglige nysgerrighed og i stedet skamme sig, når de siger noget forkert.

»Når børn skammer sig over deres sproglige evner, holder de sig tilbage. De bruger kun bestemte ord og sætningskonstruktioner, som de er sikre på er rigtige, fordi de er bange for at lave fejl. Sådan udvikler man ikke sit sprog,« fortsætter hun.

Når man indfører sprogprøver, er der risiko for, at lærerne i deres undervisning fokuserer på, at eleverne skal kunne præcis det, de skal testes i.

»Man ved, at indholdet i prøverne kommer til at danne grundlag for det, lærerne underviser i. Man kan derfor frygte, at der kommer fokus på at lære bestemte ord og sætningskonstruktioner, som det forventes, at børnene skal kunne,« siger Helle Pia Laursen.

En anden dansk forsker er også kritisk overfor tanken om, at man kan fange børn, der på sigt får sproglige problemer, ved at teste dem, før de starter i 1. klasse.

»De forskelle, der kan være på børns sproglige udvikling, finder man ikke ved at teste deres ordforråd i 0. klasse, siger Janus Spindler Møller, der er lektor på Københavns Universitets Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

»Børn, der ikke taler godt dansk, når de starter i skole, kan sagtens komme op på et højt niveau i de første skoleår,« fortsætter han.

