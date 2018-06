Studie: Selv små mængder luftforurening øger risikoen for diabetes

Kræft, astma, hjerteproblemer og diabetes. Følgerne af at leve i en verden med benzinos, brændeovne og fabrikker er omfattende, og et nyt studie viser nu, at diabetes også kan være en af dem.

Således konkluderer forskere fra Washington University School of Medicine in St. Louis, at selv små mængder luftforurening giver øget risiko for diabetes.

»Vi fandt en øget risiko selv ved luftforureningsniveauer, som på nuværende tidspunkt vurderes som ufarlige af U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Det er vigtigt, fordi mange industrilobbyister argumenterer for, at de nuværende grænseværdier er for strenge og burde blødes op. Men beviserne viser, at de nuværende grænseværdier stadig ikke er sikre nok og bør sættes ned,« udtaler Ziyad Al-Aly, som er hovedforfatter på studiet, der er blevet publiceret i The Lancet Planetary Health.

Forskerne mener, at forureningen reducerer insulinproduktionen og kan udløse en betændelse, som forhindrer kroppen i at omdanne blodsukkeret til energi.

Det vurderes, at luftforeningen var årsag til 3,2 mio. nye diabetestilfælde på verdensplan i 2016 - svarende til 14 pct. af det samlede antal nye tilfælde samme år.

Ifølge Diabetesforeningen har mindst 252.750 danskere diabetes, mens 60.000 endnu ikke ved, at de har type 2-diabetes.