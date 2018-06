Stor vikingehal fundet på Fyn

Det er atter lykkedes arkæologer at grave viden op af jorden, som har potentiale til at fylde blanke sider ud i vores historiebøger.

Denne gang har Østfyns Museers eksperter opdaget en særlig vikingehal på Munkebo Bakke. En hal af den størrelse er ikke tidligere fundet på Fyn, og den store bygning har uden tvivl krævet store ressourcer at opføre, skriver Vikingemuseet Ladby.

Den 10,5 meter brede og ca. 28 meter lange bygning og det store palisadelignende hegn, der omgiver den, får arkæologerne til at tro, at Munkebo Bakke må have haft en særlig strategisk betydning og hørte til eliten i Vikingetidens Danmark. På pladsen, som var indrammet af to bronzealderhøje, er der også tidligere fundet flere huse.

De vigtige levn har man dateret temmelig bredt til perioden mellem 825 og 1.000 e.Kr. - hvilket spænder over størstedelen af Vikingetiden. Således er der brug for flere undersøgelser og kulstof 14-analyser for at komme nærmere en præcis datering og dermed forståelsen af pladsens betydning i den periode, hvor Danmark samlede sig til et rige.

Munkebo Bakke er Nordøstfyns højeste punkt og har formentlig været en fremragende udkigspost til at orientere sig, om der var venner eller fjender på vej.

»Fra Munkebo Bakke kan man uden problemer se til Ladby, hvor Ladbykongen blev begravet i 900-tallet i sit skib. Det er dermed nærliggende at opfatte pladsen på Munkebo Bakke som et afgørende sted for Ladbykongen,« skriver museet med henvisning til den fornemme viking, der blev begravet i sit krigsskib ved Ladby ca. 925 år efter Kristi fødsel.

Oven på udgravningsstedet har der indtil for nylig stået en stor gård, Bakkegården, som blev opført omkring 1880 ved siden af bronzealderhøjen Loddenhøj og senere tjente som restauration.

Gården stod i forfald i flere årtier frem mod en brand i restauranten nytårsnat 1988. I 2013 blev den firlængede gård overdraget fra kommunen til en forening, der dog ikke havde held med at redde den, og i foråret blev det meste af bygningen lagt i grus.

Selvom det ærgrede lokalhistorikere i området, var nedrivningen ikke nogen dårlig nyhed for de arkæologer, der havde været nysgerrige efter at finde ud af, hvad jorden under fundamentet gemte på. Allerede i 2015 fandt en fritidsarkæolog nemlig en sølvskat på toppen af bakken, og efterfølgende udgravede museet to velbevarede og ca. 20 meter lange vikingehuse.

I 2017 fandt museet så et 28 meter langt og otte meter bredt vikingehus, og nu da Bakkegårdens østlige længe er revet ned, har man fundet den store halbygning. Ud fra de seneste års fund - heriblandt en såkaldt sværdfæsteknap og en jernspore - mener man, at en person med væsentlig social status har opholdt sig på stedet. Der er også fundet tegn på, at en smed har arbejdet på pladsen.