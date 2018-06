Forskere har fundet rekordgammel sten fra Mars - nu kan den omskrive solsystemets historie

For de utrænede øje ligner det en hvilken som helst anden sten. Måske god til smut.

Men denne sten er noget helt særligt. Den har nemlig siddet fast på overfladen af planeten Mars, og ifølge forfatterne bag et nyt studie offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature har den gjort det for meget, meget lang tid siden.

Meteoritten fra Mars, der nu ligger på Geologisk Museum i København, indeholder nemlig bittesmå krystaller - såkaldte zirkonkrystaller - der kan spores omkring 4,476 mia. år tilbage i tiden, skriver videnskab.dk.

Dermed slår krystallerne rekorden som de hidtil ældste stumper af Mars, ligesom de også forventes at være omkring 100 mio. år ældre end det ældste materiale fra Jorden.



26 små sten kan gøre os klogere på solsystemets historie

Samtidig kan zirkonkrystallerne være med til at give indblik i forholdene på Mars dengang.

For oprindeligt var planeterne i vores solsystem så kogende varme, at det gjorde dem helt ubeboelige, og derfor krævede det først, at planeterne blev afkølede og dannede en hård overflade.

Med Mars-meteoritten i hånden anslår forskerne, at det for Mars' vedkommende skete allerede 20 mio. år efter, at Solen blev skabt - og altså længe inden Jorden.

»Vores undersøgelse viser, at Mars’ skorpe blev dannet ekstremt hurtigt. Det betyder, at der meget tidligt i Solsystemets historie kan have været oceaner og potentielt set også liv på Mars,« siger Martin Bizzarro, som er leder af Center for Star and Planet Formation ved Københavns Universitet og hovedforfatter på det nye studie.

Dermed ikke sagt, at forskerne har fundet liv på Mars. De har blot sandsynliggjort, hvornår den røde planet kan have været så afkølet og stabil, at livet ville have haft mulighed for at opstå.

Ikke desto mindre har Mars-meteoritten allerede opnået en ikonisk status blandt forskere. Den har fået kælenavnet "Black Beauty" og allerede spillet en hovedrolle i flere udenlandske studier.

Indtil videre er det dog forskerne fra Københavns Universitet, der har fået fornøjelsen af at analysere på stenens meget indsigtsfulde zirkonkrystaller.