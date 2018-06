Forskere mener at have løst mysterium om cigarformet rumgæst

Det var ikke en fugl, det var ikke et fly, og det var tilsyneladende heller ikke en asteoride.

Nu mener et forskerhold at kunne redegøre for det omdiskuterede cigarformede objekt, der i fjor blev opdaget i vores solsystem og fik astronomer til at klø sig i hovedbunden.

I tidsskriftet Nature hævder forskerne, at det interstellare objekt var en komet i forklædning og formentlig ikke en tør asteoride, som andre tidligere har bestemt den til, skriver Reuters.

Oumuamua, som betyder "spejder" eller "budbringer", blev opdaget den 19. oktober 2017, hvor den var på vej væk fra Solen. Det ca. 800 meter lange objekt var omtrent 10 gange så langt, som det var bredt, og blev hurtigt sammenlignet med en cigar. Både formen og objektets hastighed skabte stor forundring.

Vurderingen af, at man næppe havde med en komet at gøre, kom sig indledningsvis af, at man ikke kunne spore det støv og de partikler, som ellers vil blive frigivet, når en kold komet suser forbi solen eller en anden stjerne.

I den nye publikation i Nature har forskerne undersøgt objektets rejse gennem solsystemet med teleskoper og har konstateret, at dets færden og acceleration ikke alene kan forklares med påvirkningen fra Solen, månen, planeterne og andre store objekter i solsystemet.

Man mener nu at vide, at der også har været en ganske svag ikke-gravitationel påvirkning i spil. En sådan kan der være flere forskellige forklaringer på, men forskerne vurderer alligevel, at den mest sandsynlige forklaring er, at Oumuamua har været påvirket af den kometagtige afgasning, som finder sted, når en komet varmes op af solen.

Forskerholdet argumenterer også for, at Oumuamua faktisk sandsynligvis smider støv, men kommer med en række bud på, at man heller ikke har kunnet registrere det: F.eks. at støvkornene måske har været for små.

Det er en vældig lille del af interstellare objekter, som kan kategoriseres som asteroider, noterer forskerne sig. Men selv hvis der tale om en komet, er opdagelsen stadig spektakulær, siger astronomen Marco Micheli, en af forskerne bag studiet ifølge Reuters.

»Opdagelsen af Oumuamua er den absolut første af sin slags og vores første mulighed for at studere et objekt, der kommer fra et andet stjerne- og planetarisk system,« siger han og tilføjer:

»Eksistensen af sådanne objekter var forventet, men at se et for første gang og være i stand til at studere det i detaljer, er en enestående chance for at vide mere om disse fjerne systemer, og hvordan de blev dannet.«

Oumuamua, der kom ræsende gennem solsystemet med over 300.000 km/t, er allerede længere væk fra solen, end Jupiter er og ventes at nå samme afstand som Saturn i begyndelsen af 2019. Da objektet var nærmest vores klode, var afstanden 24 mio. km., anslås det.