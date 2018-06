Danskere navngiver nyopdaget rumfænomen

For nylig skrev opdagelsen af et nyt astro-fænomen en helt almindelig stjerne ind i rekordbøgerne: En helt særlig effekt, som gjorde det muligt at observere den fjerneste stjerne nogensinde, hele ni milliarder lysår fra Jorden.

Observationen af stjernen, som har fået navnet Ikaros, var kun mulig takket være en utrolig forstørrelseseffekt, som er så ny, at den endnu ikke har fået et navn – andet end det officielle, og temmelig kluntede, navn, som alle himmelfænomener helt automatisk tildeles.

I den forbindelse udskrev Videnskab.dk en konkurrence, hvor læserne skulle finde på et navn til det nye fænomen. Og vinderen blev forslaget ’Ikarisk’, eller på engelsk "Icarian", skriver Videnskab.dk.

Mundrette navne er at foretrække

"Ikarisk" blev indsendt af læseren Anton Lauridsen og blev udvalgt, fordi det bygger videre på det »poetiske islæt«, som stjernens navn i forvejen har, forklarer astrofysiker Jonatan Selsing.

Han var med til at gøre opdagelsen af det nye astro-fænomen og har sammen med sin kollega Jens Hjort ageret dommer i konkurrencen.

»Ikaros blev valgt ved en afstemning, fordi det er et flot og poetisk navn, og fordi det knytter sig til en kendt græsk sagnhistorie, nemlig den om Ikaros, der havde vinger af voks og fløj for tæt på Solen. Det gør det lettere at huske,« siger Jonatan Selsing.

»Eftersom Ikaros er den første stjerne, som vi observerer gennem dette fænomen, giver det god mening at navngive fænomenet efter den,« tilføjer han.

Både han og Jens Hjorth påpeger dog, at "ikarisk" kan blive lidt svært at bruge i en sætning og foreslår derfor, at man sætter et navneord bagefter. Eksempelvis "glimt" eller "puls".

Ikaros bekræftede teori

Det nye astro-fænomen blev opdaget omkring en såkaldt "gravitationslinse".

En gravitationslinse er en effekt af, at rummet bøjer omkring tunge objekter som eksempelvis en galaksehob. Denne bøjning skaber en slags forstørrelsesglas, som gør det muligt for os her på Jorden at observere himmelfænomener, som ligger alt for langt væk for et almindeligt teleskop.

Gravitationslinser forstørrer objekter, som ligger bag dem set fra vores vinkel her fra Jorden, betragteligt, men forskerne har længe haft en teori om, at der i yderkanten af linserne findes en endnu vildere forstørrelseseffekt.

Da stjernen Ikaros bevægede sig hen over denne yderkant, kaldet "den kritiske kurve", og sendte sit lys hele vejen ned til os på Jorden, bekræftede den teorien.

Fænomen blev opkaldt efter Star Trek

I forvejen findes der omfattende, officielle procedurer for navngivningen af himmelfænomener. Men disse navne er ofte tunge og de facto ubrugelige over frokostbordet.

Eksempelvis er det officielle navn for det nye astrofænomen "LS1/Lev16a". Derfor sker det hele tiden, at forskerne selv finder på navne, som de bruger til at omtale fænomenerne med til daglig.

»Når man skal bruge noget mange gange, er det nemmere med noget lidt mere mundret,« forklarer Jens Hjorth, der står i spidsen for grundforskningscentret Dark Cosmology Centre under Niels Bohr Institutet.

Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at der også ofte er et element af humor involveret i de uofficielle navngivningsprocesser. For eksempel endte et andet himmellegeme, som var del af et supplerende studie til Ikaros-opdagelsen, med det stærkt Star Trek-inspirerede navn "Spock".