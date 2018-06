De mest betydningsfulde lægemidler opdages af grundforskningen

Meget forskning bliver i dag bedrevet med henblik på at udvikle nye teknologier, redskaber og lægemidler, som vi kan bruge til at forbedre vores liv.

Det er også, hvad man kan kalde 'anvendt forskning', som blandt andet laves af medicinalindustrien.

Nu viser en ny undersøgelse, udgivet i tidsskriftet Science Translational Medicine, at de mest betydningsfulde lægemidler faktisk er udviklet på baggrund af opdagelser fra grundforskningen, der ikke har haft til mål at udvikle nye lægemidler eller lignende. Det skriver Videnskab.dk.

»Det er en meget interessant artikel, der viser, hvor vigtigt det er, at vi også investerer i grundforskning. Jeg er helt enig med den nye undersøgelses konklusion, at grundforskning er basis for, at man kan lave banebrydende lægemidler,« siger Kim Andersen, forskningschef hos medicinal virksomheden Lundbeck.

Han har ikke selv bidraget til den nye undersøgelse.

»Vi samarbejder med forskere, der bedriver grundforskning af samme årsag. Det kan afsløre helt nye biologiske mekanismer, som vi kan bruge til at udvikle et vigtigt lægemiddel, men vi kan ikke selv gøre det, da det så ville tage for lang tid, inden vi fik et lægemiddel på markedet,« siger Kim Andersen.

25 års gennembrud gået i sømmene

Forskerne bag den nye undersøgelse brugte en liste over 28 lægemiddelstoffer, som andre forskere definerede som de 'mest skelsættende' lægemidler i USA mellem 1985 og 2009.

Forskerholdet kiggede så på, om udviklingen af lægemidlerne begyndte med en observation af sygdommens biologiske ophav.

De kiggede desuden på, om forskerne bag studierne forventede, at deres undersøgelser ville være relevant for at lave en ny medicin, og hvor lang tid det havde taget, før opdagelsen førte til udviklingen af et lægemiddel.

For at forhindre at deres analyse var farvet af egne holdninger, fik forskerne gentagne gange andre uafhængige forskere og eksperter i lægemidler til at bekræfte, hvilke opdagelser der rent faktisk lå bag de mest skelsættende lægemidler

Resultaterne viste, at 8 ud af 10 af lægemidlerne på listen førte tilbage til grundforskningsopdagelser, der ikke havde haft det som mål at bane vejen til lægemidlerne.