Er fedt eller kulhydrater skurken? Måske er det ét fedt!

Traditionelt – og måske logisk nok – har rådet lydt, at det var bedst at skære fedtet fra kosten, både fordi fedtet er associeret med negative helbredseffekter, og fordi fedt er det næringsstof, der har allerflest kalorier per gram.

Fra anden side har det lydt, at det både er sundere og mere effektivt at holde sig fra kulhydraterne, hvilket flere studier har understøttet.

Bølgerne har gået højt i debatten, og fronterne har til tider stået meget stejlt over for hinanden.

Men nu begynder nye resultater at tegne et tredje billede: Måske er det lige meget. Det skriver Forskning.no, ifølge Videnskab.dk.

Forskelle i generne?

Flere studier har sammenlignet kost baseret på henholdsvis et lavt kulhydratindtag (LCHF, lavkarbo eller low carb) og et lavt fedtindtag (low fat-diæter), uden at resultaterne af forskningen har været i stand til at levere et entydigt svar på, hvad der er sundest eller mest effektivt.

Én af grundene til de uklare resultater er muligvis, at vi reagerer forskelligt på kosten.

Tanken er, at nogle af os er bedre tilpasset en mager kost, mens det for andre bedre kan svare sig at skære voldsomt tilbage på kulhydraterne.

Enkelte studier indikerer, at gener og insulinproduktionen kan ligge bag forskellene.

Måske burde vi udvikle en mere individtilpasset tilgang med genanalyser og insulintest som indikator for, hvilken diæt der passer den enkelte bedst?

Og det er lige, hvad et amerikansk forskerteam har sat sig for at afdække.

Ikke noget med at tælle kalorier

Christopher Gardner og hans kollegaer satte over 600 personer, som led af overvægt eller fedme, på to forskellige slankekure.

Gruppe 1 – Low fat-gruppen: Skar ned på fedtindtaget og spiste magert.

Gruppe 2 – Low carb-gruppen: Skar ned på indtaget af kulhydrater.

Fælles for begge grupper var, at de ikke skulle tænke på portionsstørrelsen eller kalorieindholdet i maden.

Desuden skulle kosten så vidt mulig bestå af ubearbejdet mad af høj kvalitet.

Begge grupper blev opfordret til at undgå raffinerede og forarbejdede fødevarer med tilsat sukker eller transfedt, såsom sodavand, muffins, hamburgere, pølser, hvid ris og lyst brød.

I stedet skulle de bruge så mange ubehandlede råvarer som muligt og selv lave mad så ofte som muligt.

Low fat-gruppen skulle vælge fødevarer som frugt, grøntsager, fuldkornsris (brune, røde eller sorte ris), havre, boghvede, bælgfrugter og magert kød, fisk og mejeriprodukter.

Low carb-gruppen skulle for eksempel spise grøntsager, nødder, olivenolie, hårde oste, olieholdig fisk og kød fra græsdyr.

I løbet af de 12 måneder, som studiet varede, deltog deltagerne i 22 gruppemøder, hvor de blev rådgivet og hjulpet med at finde en diæt, der var mulig at gennemføre over længere tid.

Med hensyn til mængden af mad lød instruktionen ganske enkelt, at de skulle spise så meget, som de behøvede for ikke at føle sig sultne.

Efter 12 måneder havde deltagerne i begge grupper gennemsnitligt tabt sig lige meget; omkring fem til seks kilo.

Det viste sig, at forsøgsdeltagerne i begge grupper i gennemsnit reducerede energiindtaget med 5-600 kalorier om dagen; også selvom de ikke havde fået besked på at begrænse madindtaget.