Vilde dyr over hele kloden har ændret vaner og er blevet natdyr

Menneskelig tilstedeværelse i naturen tvinger vilde dyr over hele kloden, der normalt lever om dagen, til at ændre vaner og blive natdyr.

Sådan lyder meldingen i en omfattede rapport fra Berkeley Universitet i Californien, der for nylig blev udgivet af Science.

Her har forskere studeret vilde dyr på seks forskellige kontinenter, hvor bl.a. dyr som vildsvin, hjorte, og bævere kom under luppen.

I forskningen kom de frem til, at frem for at forlade et område, der var blevet invaderet af mennesker, valgte dyrene at ændre døgnrytme. Frygten for at rende ind i mennesker fik simpelthen de dagsaktive dyr til at foretrække natlige aktiviteter.

FN: »Hvis udviklingen fortsætter, vil der i 2050 være mere plastik end fisk i verdenshavene«

Konklusionen vil måske være betryggende for folk bl.a i Danmark, der frygter at få et uheldigt møde med vilde dyr som f.eks. ulven i naturen. Men for verdens dyrebestand er det dårligt nyt, lyder det i rapporten.

Det viser sig nemlig, at dyr, der normalt er dagsaktive, får et forringet helbred og har svært ved at formere sig, hvis de begynder at bruge deres vågne tid i ly af nattens mørke.

Forskerne udtrykker desuden bekymring for at verdens økosystemer, hvis bestemte dagsaktive dyrearter bliver natdyr og dermed risikerer at skabe ubalance i økosystemerne, så nogle dyrearter vil uddø, mens andre vil formere sig massivt.

»Om dagen finder dyrene mad og skal parre sig. Hvis de bliver tvunget til at gøre det om natten, kommer det til at blive en udfordring,« siger professor og miljøforsker Ana Benitez-Lopez fra Radboud Universtet i Holland til The Independent i forbindelse med den nye forskning.

Professoren understeger problemet med menneskelig indblanding i naturens dyreliv og advarer, at »menneskehedens stadig udvidende fodspor ikke kun betyder tab af biodiversitet, men også har indvirkning på dynamikken i verdens dyrepopulationer«.

Oplev dansk natur, der er enestående på verdensplan

Jægere anses som de største forstyrere af dyrefreden ifølge den nye forskning, men selv vandrere i skoven kan have en negativ effekt på dyrenes døgnrytme. Dette gælder også vejarbejde og landbrug.

Mennesker befolker omkring 75 pct, af landjorden i verden og med en stadig stigende befolkning bliver det fortsat sværere for dyrene at finde uforstyrrede områder.

Samtidig afslørede en rapport tilbage i maj, at en tredjedel af verdensnaturreservater er ved at blive ødelagt på grund af menneskeskabte aktiviteter som landbrug og udbygninger af motorveje.