Video: Undersøisk slagmark blev opdaget i 2011 - dykkere har gjort »spektakulære« fund

Dybt under havets overflade ligger et gammelt krigsskib og værner om sine hemmeligheder.

Engang var det mageløse Mars - bygget til at leve op til sit navn efter den romerske krigsgud - den svenske flådes store stolthed. Men i 1564 sank skibet under et brutalt søslag, som sendte de adskillige hundrede besætningsmedlemmer ned på havets bund.

I 2011 blev dele af vraget identificeret på bunden af Østersøen, og siden har forskere og dykkere arbejdet på at udforske dybet. For mens man ved en hel del om 1600-tallets skibe og krigsførelse, er den hidtidige viden om 1500-tallets mere begrænset. Nu er holdet, der har dedikeret sig til at løse gåderne om den historiske krigsmastodont, klar til at afsløre nogle - med egne ord - »spektakulære« nye fund. Siden begyndelsen af juni har man med dykkere og avanceret 3D-teknologi undersøgt den undersøiske slagmark på 70 meters dybde, og den har vist sig at rumme flere spændende genstande.

Den engelske dykker Richard Walker i færd med at undersøge et stel fra Mars' køkken. Foto: Kirill Egorov/Ocean Discovery

Skete i Nordsøen: 100 året for verdens første luftangreb fra et hangarskib markeres

Det er bl.a. skeletdele og våbenmateriale, man nu kan dokumentere. Heriblandt et eksemplar af særlig granat, som er intakt, men som ville have været temmelig modbydelig, hvis den gik af, fortæller den danske marinarkæolog Rolf Warming, som har været med på holdet siden 2015 som specialist i historiske våben og maritim nærkamp. Hans opgave med at identificere de fundne våben har været en svær opgave, for da vraget ligger så dybt, har han ikke haft mulighed for at iagttage genstandene ved selvsyn.

I stedet har han måttet støtte sig til billedmateriale og video fra dybvandsdykkerne. Og selv de specialiserede dykkere kan kun opholde sig på bunden i op til 40 minutter ad gangen, før de er nødt til at returnere til overfladen, hvilket besværliggør dokumentationsarbejdet.

Det er første gang, man er kommet så tæt på kampens hede og har fundet skeletmateriale - umiddelbart vurderet til at stamme fra et lårben og en arm - og tegn på personlig udrustning som mulige rustningsdele og hjelme, fortæller Rolf Warming. Man har også fundet noget andet, der fascinerer marinarkæologen temmelig meget.

Rolf Warming (tredje fra venstre) og det øvrige team undersøger materialet, som dykkerne har dokumenteret i Østersøen. Foto: Julia Golosiy/Ocean Discovery/Mars project

Holdet bag MH370-eftersøgningen har gjort et usædvanligt fund

Først tilbage til historien om det stolte skibs endeligt. Den sejlende krigsmaskine blev bygget af Erik XIV i 1563 og var et af datidens største og mest moderne af sin art. Skibet var på mange måder et brud på den nærkampstradition, der indtil da havde været den typiske tilgang, ved kamp til søs. Det var således det første skib, der havde fået til ordre at bekæmpe fjendtlige skibe - heriblandt det lybske skib Lange Bark - på afstand og lykkedes med det.

Men Mars fik en kort levetid. Den 30. og 31. maj 1564 befandt krigsskibet sig ud for den svenske ø Öland, hvor det var blevet angrebet af den danske flåde, som havde allieret sig med soldater fra Lübeck. De fjendtlige flådestyrker fik held med at gå om bord på det svenske skib, hvor den barske nærkamp resulterede i et svensk nederlag. Man nåede at overføre nogle få fanger måske 100 mand - og sikre sig kontrol over Mars.

Men pludselig eksploderede krudtkammeret, og resterende 5-600 svenske 3-400 lybske og danske soldater endte på den forkerte side af vandfladen, hvor de formentlig ligger endnu i vraget og under sedimentet. Først 450 år senere er forskerne blevet kloge på, hvor voldsom en eksplosion, der faktisk var tale om. Ved at udvide området, man undersøger, har man nemlig identificeret den bortsprængte forstævn fra Mars meget langt borte - omkring 40 meter fra det øvrige vrag. Der mangler stadig dele rundt omkring, som enten kan være spredt eller ødelagt i eksplosionen, beretter Rolf Warming.

Det svenske krigsskib blev identificeret i 2011. 3D-illustration: Ingemar Lundgren

Flyjagt: Et eller andet sted på disse 24.000 kvadratkilometer ligger MH 370 Amerikansk konsortium får op mod en halv milliard, hvis det finder flyet, der forsvandt sporløst med 239 passagerer. Finder de intet, får de ingenting.

Det emne, som han flere gange selv vender tilbage til, når han beretter om arbejdet med Mars, er en særlig æntringshage. Den brugte man til at hænge fast på hinandens skibe, når man ville indgå i nærkamp. Hagen er helt unik, og der findes ikke andre eksempler på den i verden, fortæller marinearkæologen. I 1830'erne trak man et eksemplar op ved udgravningen af krigsskibet Mary Rose fra 1545, men det er siden forsvundet.

»Æntringshagen hører til de gamle traditioner med nærkampstaktik. Det er kæmpe stort dette her, for slaget ligger i overgangsfasen, hvor vi går fra stor fokus på den maritime nærkampstradition til artillerikamp, hvor de store kanoner bliver mere effektive, og der kommer en ny taktik indover. Den gamle tradition af maritim nærkamp kender man ikke ret meget til,« forklarer Rolf Warming.

Af samme grund er det vældig interessant at finde ud af mere om udrustningen, og hvor specialiseret den var.

»Det historiske kildemateriale fortæller os at de ombordværende soldater bestod af almindelige infanterister, men vi har ikke et stort kendskab til deres udrustning eller våben,« forklarer Rolf Warming.

Undersøgelserne af Mars ledes af Södertörns högskola, dykkerorganisationen GUE, Västerviks Museum, Ocean Discovery og virksomheden MMT med et internationalt team bestående af 15 dykkere og et dusin forskere. Mens undersøgelserne fortsætter over og under overfladen, overvejer man, om man skal indhente tilladelse hos svenske myndigheder til at trække nogle af fundene op af dybet.