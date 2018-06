Cellerne har måske overset beskyttelse mod genfejl

Cellernes skæbne er måske ikke så forudbestemt, som vi hidtil har troet. Det er det samlede billede af tre nypublicerede studier, der er et samarbejde mellem flere forskerteams.

Men de nye studier peger på, at celler med samme specialisering kan have haft helt forskellige udviklingslinjer, skriver forskning.no i en artikel bragt på Videnskab.dk.

»Denne fleksibilitet indikerer muligvis, at en del af vores viden om generne er forkert,« siger Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg fra Norges miljø- og biovidenskabelige universitet, NMBU, til forskning.no, ifølge Videnskab.dk.

Celler kunne ikke "ombestemme" sig

Tidligere har forskerne antaget, at cellerne udvikler sig som grenene på et træ. Den første celle er træstammen, og så begynder dattercellerne at udvikle sig i forskellige retninger, som grene på et træ.

Læs også: Sådan ved celler, hvad de skal være

Senere kan cellerne i en gren specialisere sig videre og endda danne nye forgreninger, til man til sidst står med alle de forskellige celletyper.

»Dette todimensionale tankesæt var let at forestille sig,« siger Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg.

Tanken var, at udviklingen var uigenkaldelig: Når cellen først havde valgt en 'gren', kan den ikke ombestemme sig og blive en celletype fra en anden 'gren'.

Men ifølge de nye forskningsresultater passer det ikke.

Omgivelser bestemmer måske celletype

I visse tilfælde kan to celler med samme specialisering have helt forskelligt ophav, viser den nye forskning.

Læs også: Hvilke af kroppens celler skifter vi oftest ud?

De er altså gået hver sin vej, men alligevel endt det samme sted.

Det betyder muligvis, at det ikke bare er de genetiske indstillinger i udviklingslinjen, som bestemmer, hvad cellerne til sidst ender med at være.

Måske betyder omgivelserne mere end hidtil antaget.

»Det er, hvad der normalt sker i planter, hvor signaler fra cellernes GPS-koordinater bestemmer identitet og udvikling. Måske gælder det også for dyr? Det er meget spændende,« siger Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg.

Beskytter måske mod genfejl

Hun mener, at resultaterne peger mod, at de biologiske udviklingssystemer både er mere robuste og fleksible end antaget.

Læs også: Stamcelleterapi: Helbredelse af alvorlige sygdomme rykker nærmere

Måske overtager andre celletyper pladsen og identiteten af de celler, som ikke fungerer, som de skal?

En sådan fleksibilitet kan for eksempel gøre det lettere at tackle mutationer – genfejl – eller andre problemer.

Det er lige, hvad adskillige af de nye resultater peger mod.

»Jeg er faktisk nødt til at kulegrave det kursusfag, jeg underviser i, og tage højde for, at den del af det, som står i lærebøgerne, ikke helt korrekt,« siger Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg.