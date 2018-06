Forskere: Nej, vikingetiden skal ikke hedde ’nordisk middelalder’

Mange tror, at vikinger var en slags overmenneskelige skikkelser med vildt hår, store skæg og en utrolig hårdførhed over for kulde.

Virkeligheden er selvfølgelig noget mere nuanceret.

Derfor bør vi overveje, om ikke vi skal til at kalde vikingetiden for noget andet end vikingetiden, mener journalist og cand.mag. i historie Anders Lundt Hansen, som i en kronik hos Weekendavisen foreslår, at vi fremover kalder vikingetiden for ’nordisk middelalder’. Det skriver Videnskab.dk.

I kronikken skriver Anders Lundt Hansen blandt andet, at vores nutidige vikingebegreb slet ikke stammer fra vikingetiden, men først blev født i 1800-tallet.

Begrebet er dermed ikke bare historieforfalskning, men forhindrer os også i at forstå, hvad der faktisk foregik i denne ganske afgørende periode af skandinavisk historie, mener Anders Lundt Hansen, som netop har udgivet en ny bog om det, han kalder ’vikingemyten’.

Vikinger fremstilles på mange måder

Forslaget om at omdøbe vikingetiden møder dog ikke opbakning fra de forskere, som Videnskab.dk har talt med.

Det er for det første »for unuanceret« at sige, at vikinger kun fremstilles som heltemodige, stærke krigere, lyder det fra overinspektør i Den Gamle By, Martin Brandt Djupdræt.

»Grundbrugen er måske nok noget heltemodigt, men vi bliver præsenteret for vikinger på mange forskellige måder,« indvender Martin Brandt Djupdræt, som også har været museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet.

Han nævner som eksempler den fredeligt udseende vikingefigur, som optræder på Stryhns-leverpostejerne, vikinge-tøffelhelten fra avisstriben Hagbard samt de Venstre-Vikinger, som Bo Bojesen tegnede som satiretegninger i Politiken fra 1940’erne og til 1980’erne.

Historie bliver skabt ud fra sin samtid og samtidens behov – sådan har det altid været, og sådan vil det fortsætte med at være, mener han.

»Det er rigtigt, at man ikke rendte rundt og kaldte hinanden for vikinger dengang, men det er jo ligegyldigt, for det handler om, hvordan vi bruger det i dag. Vi kan ikke styre, hvordan historien bliver brugt, men vi kan kommentere på den specifikke brug, og hvis der så vitterligt er nogen, der tror, at vikingerne – altså, Nordens befolkning for 1.000 år siden – kun var store, stærke mænd, må vi selvfølgelig ind og korrigere,« siger Martin Brandt Djupdræt.